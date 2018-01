Juncker: Granični spor između Slovenije i Hrvatske je problem koji utječe na cijelu EU

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u ponedjeljak da granični spor između Hrvatske i Slovenije nije samo bilateralno pitanje, već utječe na cijelu Europsku uniju koja nastavlja posredovati na temelju arbitražne presude.

'To nije samo bilateralni problem , nego i problem koji utječe na cijelu EU-u i u tom duhu je Komisija predložila da posreduje među dvjema stranama. To je puno važnije pitanje nego što puno ljudi i Sloveniji i Hrvatskoj misle', rekao je Juncker prije razgovora sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom.

Dodao je da hrvatsko-slovenski granični spor nikoga drugog u Europi ne zanima i da nitko ne zna o čemu se zapravo radi.

Za jednu zemlju to je bilateralno pitanje, a za drugu europsko, ali u sadržajnom smislu 'razlike su vrlo male', rekao je predsjednik EK-a.

'Razlike su vrlo male. To nije veliki problem. To je problem koji nikoga drugog ne interesira i to treba znati. To me vodi zaključku da je buduće proširenje na zapadni Balkan u rukama Hrvatske i Slovenije', rekao je Juncker.

Slovenski predsjednik Pahor je rekao da nije točno hrvatsko stajalište o neriješenom graničnom sporu. 'Granično pitanje je riješeno arbitražnom presudom. Ovdje je riječ o provedbi potpisanog sporazuma, koji je dio sporazuma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.

Pahor: Hrvatska krši vlastiti sporazum

Hrvatska je postala članicom EU-a zato što je zaključen arbitražni sporazum, koji se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu Slovenija se obvezala da će ukloniti blokadu i pomoći Hrvatskoj da postane članicom EU-a. Mi smo se toga dijela sporazuma držali i bez toga Hrvatska ne bi postala članicom EU-a. U drugom dijelu se Hrvatska obvezala da će poštovati pravorijek arbitraže o granici na kopnu i moru i Slovenija s pravom očekuje da se Hrvatska drži te obveze', rekao je Pahor.

Dodao je da Hrvatska nepriznavanjem arbitražne odluke krši vlastiti sporazum o pristupanju Europskoj uniji te istaknuo da Komisija mora imati aktivniju ulogu u naporima na provedbi te odluke.

"U Bruxelles sam između ostaloga došao da bih Komisiju, predsjednika Junckera osobno, potpredsjednika Fransa Timmermansa pozvao da se aktivnije uključe u napore na provedbi arbitražnog sporazuma. Želio bih reći da zbog toga što je arbitražni sporazum postao dio sporazuma o pristupanju, imamo političko, pravno i moralno pravo očekivati od Hrvatske, kao prijateljske države da ispuni svoju obvezu", rekao je Pahor.

Slovenski predsjednik pozvao je "hrvatske prijatelje da službeno ili neslužbeno, iz vjerodostojnog izvora u Zagrebu, pošalju poruku Ljubljani i Bruxellesu da će poštovati arbitražnu odluku".