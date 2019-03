Jovanović: Jandroković i ekipa onemogućili su me da u Saboru izgovorim apel

Saborski zastupnik SDP-a Željko Jovanović optužio je vladajuću većinu, predvođenu predsjednikom Hrvatskog sabora, ili kako je napisao 'Gordan Jandroković i ekipa', da su u petak 22. ožujka, u 12 sati, onemogućili glasovanje o raspravljenim točkama i posljedično spriječili iznošenje stavova Klubova o aktualnim temama, koje uvijek slijedi petkom oko 13.00 sati (nakon glasanja), tako da nije bio u mogućnosti za saborskom govornicom izgovori apel za spas brodogradilišta 3. maj kako je namjeravao te ga je zbog toga posalo javnosti putem elektronske pošte

Vlado RH, Plenkoviću , Horvate, Tolušiću, Mariću, Jandrokoviću, Kuščeviću, da dalje ne nabrajan, svojim nečinjenjem postajete sudionici zločinačkog poduhvata uništavanja hrvatske brodogradnje i izdaje nacionalnih interesa, jer što je drugo tjeranje ljudi da odu iz Hrvatske, nego nacionalna izdaja?

Je li Vas bar malo sram Vaše nesposobnosti, Vaše nebrige i Vaše neodlučnosti ili Vas baš briga za sve osim za Vaše fotelje i HDZ-ove crne fondove za financiranje skorih izbornih kampanja? Svaki Vaš potez ovih dana više nego jasno to potvrđuje i daje odgovor.

Suprotno Kodeksu dobre prakse u izborima Venecijanske komisije, izborno zakonodavstvo mijenjate neposredno uoči samih izbora. A ta promjena opet ima za cilj ozakonjenje Vaših crnih fondova. Prema konačnom tekstu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, stranke će moći primiti i do tri puta više novca od donatora, dok će se financiranje referenduma regulirati a da nije donesen novi Zakon o referendumu. ZNA SE čiji su to donatori!

Istovremeno dok KRIK radnika za spas 3. MAJA ne čujete, jer ste zauzeti vlastitim bezbrojnim aferama nesposobnih ministara i viđenih HDZ-ovih političara (Kujundžić i kaos sustava zdravstva, Murganić i kaos socijalne službe, Agrokor i ortaci nisu zaboravljeni, Žalac Lažac afera i Joly mercedes i ostale laži i lašci, nasilni lokalni HDZ-ovi šerifi, SMS majstori, kurve i kokain, ...) koje koristite za unutarnje obračune ali i da bi medijski tiho do kraja uništili objektivne medije i ušutkali novinare koji postavljaju teška pitanja te dokrajčili i ostatke ostataka industrije i tehnologije u RH, od INA-e do brodogradnje. A jednom kada ljudi i znanje nestane, jako ćemo se teško ponovo dići bilo kakvom alternativom. Jedina alternativa koju nudite Hrvatskoj je da spakiramo kofere za Irsku ili da peremo stražnjice stranim turistima, kupujemo propale avione i gradimo LNG terminale ... sve to pod diktatom Trumpa, Orbana i sličnih „bjelosvjetskih probisvjeta“ te, što je puno značajnije, sve što ćemo sami (ono malo nas koji ovdje (pre)ostanu, jer će svi s imalo soli u glavi otići) godinama i desetljećima plaćati. Svi trendovi, pa i ankete, među mladima pokazuju da ovdje nitko više ne vidi nikakvu perspektivu. To nam je Vaša HDZ/HNS Vlada dala.

Plenkoviću pokaži da sam u krivu i da si u stanju donijeti odluku - poslušaj KRIK radnika 3. MAJA i OMOGUĆI IM DA RADE, DA RADE ONO U ČEMU SU NAJBOLJI - DA RADE BRODOVE!

Željko Jovanović, saborski zastupnik 8. IJ

Rijeka, 23. ožujak 2019.