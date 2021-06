Još sutra mali predah od toplinskog vala, a drugi tjedan krećemo ispočetka; temperature će ići preko 35 stupnjeva

I u nedjelju će na vrijeme utjecati polje malo povišenog tlaka zraka koje će podržavati stabilne vremenske prilike i sljedećih nekoliko dana. Stoga će na istoku prevladavati sunčano, mjestimice s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna od 30 do 32

Podjednako vruće bit će i u središnjim krajevima unutrašnjosti, gdje će prevladavati sunčano uz uglavnom slab vjetar. Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima pretežno sunčano mjestimice s umjerenom naoblakom. Uz obalu će u noći i ujutro puhati umjerena do jaka bura koja će oslabjeti, zapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, uz obalu između 19 i 23, kaže za HRT prognostičar Dragoslav Dragojlović s DHMZ-a.

Najviša dnevna u gorju od 28 do 30, na moru između 30 i 32. Obilje sunčanog vremena bit će u Dalmaciji, gdje će u njezinoj unutrašnjosti biti male do umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, uz obalu i na otocima između 21 i 14, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 34. Podjednako vruće bit će i na južnom Jadranu gdje će prevladavati sunčano.