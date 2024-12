Jonjić: 'Više izgleda za uspjeh na izborima od Primorca ima moja pokojna baba'

Jonjić se osvrnuo na odnos premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

'Potpuno je jasno da i Milanović i Plenković krše Ustav. To se događa svakodnevno i na svakom koraku. Obojica prisvajaju ustavna ovlaštenja koja zapravo nemaju. Pri čemu je razlika sljedeća - Plenković to radi u 'baršunastim rukavicama', uglađeno europski, dok se Milanović služi počesto kočijaškim rječnikom, dakle brutalnim, nerijetko uvrjedljivim, praktički slengom, i to praktički svakodnevno. A u stvarnosti obojica krše Ustav', rekao je Jonjić za N1, dodavši kako je to ono 'što obojici zapravo odgovara'.