Jokić: Maturu će moći položiti i oni koji predaju prazan list na eseju; Ministarstvo: Vrlo je mala vjerojatnost za to

Ovogodišnja državna matura smatra se najlošijom do sada jer su rezultati poražavajući. Reakcije su raznolike, a prema onome što je bivši voditelj izrade Cjelovite kurikularne reforme Boris Jokić rekao za tportal, od iduće godine maturu će moći proći i učenici koji predaju prazan list papira na eseju. Provjerili smo što na to kaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja

'Kakva je to zemlja i kakvi su to kriteriji u kojoj je prazan list papira dovoljan za upis fakulteta?!' pita se Jokić i dodaje da učenici sve to vide i razumiju. S obzirom na to da postižu znatno gore rezultate na državnoj maturi nego u školskim klupama, Jokić naglašava da je nevjerojatna činjenica da je resorno ministarstvo odustalo od rješenja iz Cjelovite kurikularne reforme koja se tiču vrednovanja i ocjenjivanja jer su ona 'trebala i mogla utjecati kako na objektivnost ocjenjivanja tako i na povećanje kvalitete vanjskog vrednovanja'.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja potvrđuju kako je izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature iz svibnja 2019. godine obrisan članak 24. koji je propisivao: 'Ako se ispit polaže u više dijelova, smatra se položenim ako su položeni svi njegovi dijelovi', što znači da se za svaki ispit daje jedinstvena ocjena. Ipak, kako navode, šanse da učenici koji predaju prazne listove polože hrvatski jezik na državnoj maturi jako su male.