Jokić: Djecu je teže upisati u vrtić nego na fakultet; Vokić: Od mature smo dobili – ništa!

Rezultati prošlogodišnje državne mature bili su dotad najgori, no kako pokazuju prvi neslužbeni podaci, ovogodišnji su još gori. Zvono za uzbunu je upaljeno. Dok resorna ministrica Blaženka Divjak smatra da je ovo dokaz da treba provesti reformu i nalazi rješenje u većoj satnici pojedinih predmeta, naši sugovornici Boris Jokić i Ljilja Vokić analiziraju razloge sve lošijih rezultata na državnoj maturi

'Razvijaju se modeli, a gledaju se danski i portugalski, što bi uključivalo nastavu od recimo 9 do 16 sati. To rješava problematiku hrvatskog i matematike s obzirom na to da smo među najnižima po broju sati, posebno po broju sati iz tih predmeta', rečeno nam je.

I prazan list papira bit će dovoljan za prolaz?!

Jokić kaže da se Ministarstvo znanosti i obrazovanja sada čudi rezultatima, a prije nekoliko mjeseci donijeli su odluku kojom će sljedeće školske godine moći proći državnu maturu i oni učenici koji predaju prazan list papira na pisanju eseja iz hrvatskog jezika.

'Kakva je to zemlja i kakvi su to kriteriji u kojoj je prazan list papira dovoljan za upis fakulteta?!' pita se Jokić i dodaje da učenici sve to vide i razumiju. S obzirom na to da učenici postižu znatno gore rezultate na državnoj maturi nego u školskim klupama, Jokić naglašava da je nevjerojatna činjenica da je resorno ministarstvo odustalo od rješenja iz Cjelovite kurikularne reforme koja se tiču vrednovanja i ocjenjivanja jer su ona 'trebala i mogla utjecati kako na objektivnost ocjenjivanja tako i na povećanje kvalitete vanjskog vrednovanja'.