Johnson: Nema se što skrivati u Epsteinovim dosjeima, dovršimo ovo i idemo dalje

"Oni to rade kako bi se pokazalo da predsjednik Trump ima neke veze sa slučajem na temelju puke teorije. Nema!", rekao je republikanac Johnson u emisiji "Fox News Sunday".

"Čitav njihov plan igre temelji se na Epsteinu, pa ćemo im to oružje oduzeti iz ruku", rekao je Johnson, misleći na demokrate. "Dovršimo ovo i krenimo dalje. Nema se što skrivati."

Premda su Trump i Epstein fotografirani zajedno prije nekoliko desetljeća, predsjednik je rekao da su se njih dvojica posvađala prije Epsteinove osude. No e-poruke koje je prošli tjedan objavio odbor Zastupničkog doma pokazale su kako je Epstein vjerovao da Trump "zna za djevojke", iako nije jasno što ta fraza točno znači.