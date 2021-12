Jerko Trogrlić: Volio bih da su 'ustaše i partizani' prošlost, ali mislim da su samo uzeli pauzu za vrijeme korone

Odnosi s okolnim zemljama, gledajući s aspekta predsjednika Republike, bitno su narušeni. Ne buni se samo BiH, već i Italija, Austrija, Mađarska, pa predsjednik u dijelu ovlasti sukreiranja vanjske politike djeluje kao remetilački faktor, istaknuo je politički analitičar Jerko Trogrlić gostujući u Studiju 4 HTV-a

'To je na neki način Mostov referendum. Dodatno su se radikalizirali, ali važnije od toga jesu li skupili potpise jest što će na to reći Ustavni sud', smatra Trogrlić. Ako su referendumska pitanja neustavna, ne vidim smisla takvom trošku, dodao je.

Trogrlić smatra da je Zekanović izbacivanjem iz Hrvatskih suverenista sigurno dobio značajnu vidljivost. 'Govorio je na temelju svojeg iskustva i može ga se smatrati iskrenim i autentičnim, a koliko će sve to kapitalizirati i postoji li na desnici dovoljan broj birača, to ćemo tek vidjeti', rekao je Trogrlić.

'Iznenađujuće je da se Možemo! toliko iznenadio stanjem u Zagrebu jer se tako dugo pripremao na preuzimanje vlasti. Lijevi birači su puno kritičniji prema novim strankama nego što su to bili prema SDP-u, kojemu su puno duže davali vremena i kredibiliteta. Od Možemo! se očekuje jako puno, dobili su dio birača koji su bili antibandićevci, pa su se i oni razočarali u Možemo!. No smatram da nismo korektni prema njima, mislim da im treba dati vremena jer su došli u tešku situaciju i pred njima su izazovi vlasti', rekao je Trogrlić za HTV.

'U Hrvatskoj imamo oporbu koja ne može izaći na izbore sutra, a kamoli ugroziti postojeću strukturu, nažalost, jer smatram da bi to bila pozitivna konkurencija vladajućima. U trenucima u kojima vam kuća gori idete za nekim kojeg smatrate stabilnim i sigurnim. Tako da se, sigurno, u ovom trenutku vlada premijera Plenkovića i saborska većina koju imaju smatraju sigurnijom opcijom s obzirom na stanje u kojem se nalazimo. Je li ona bolja, je li ona razvojna - to su druga pitanja. Upravo loša oporba im je garancija da ne moraju osjećati strah', ističe Trogrlić.

Ova je Vlada, smatra, sustavno pokazala da ekonomski dobro vodi državu, 'rekao bih na računovodstveni način, i s te strane svi naši parametri, kada ih lišimo subjektivnosti, idu na bolje. Je li to dovoljno dobro i je li to na svim aspektima dovoljno - to je nešto drugo. To građani prepoznaju i s te strane daju podršku većinskoj stranci', kaže Trogrlić.

Kad je riječ o polarizaciji oko protuepidemijskih mjera, ne postoji, istaknuo je, bezgrešna vlada ili bezgrešni stožer. 'U ove dvije godine morali su donijeti stotine odluke, nekada i s minimalnim informacijama koje su imali, nekad je to značilo promjenu odluka, a s vremenom se pokazalo da su neke odluke bile pogrešne, ali ne kod nas, već i u Velikoj Britaniji, Francuskoj... Sve je djelovalo zbunjujuće i otvaralo prostor za potencijalni populizam i da naraste tzv. antivakserska skupina', rekao je Trogrlić te smatra da kampanja cijepljenja nije odrađena na pravi način. Velik je broj ljudi koji se samo boje i u tom zrakopraznom prostoru populisti 'trže' sebi popularnost, dodao je.

'Volio bih da su ustaše i partizani prošlost, ali mislim da su samo uzeli pauzu za vrijeme korone', zaključio je Trogrlić.