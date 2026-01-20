bjeloruski diktator

Barem jedan svjetski lider ulazi u Trumpov Odbor za mir: Lukašenko potpisao dokument

M. Šu./Hina

20.01.2026 u 19:32

Aleksandr Lukašenko
Aleksandr Lukašenko Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao je u utorak sporazum o pridruživanju Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je najnoviji korak u približavanju Washingtonu nakon godina međunarodne izolacije.

Predsjednički Telegram kanal objavio je videozapis Lukašenkovog potpisivanja dokumenta i citirao ga kako kaže da se nada doprinijeti miru u Ukrajini.

Lukašenka, koji je na vlasti od 1994., Zapad je dugo izolirao zbog nepoštivanja ljudskih prava i podrške ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u ratu u Ukrajini.

No, Trump je prošle godine počeo ublažavati sankcije Bjelorusiji u zamjenu za puštanje političkih zatvorenika. Nazvao je Lukašenka "vrlo cijenjenim" vođom, što je osudila prognana bjeloruska oporba koja ga smatra diktatorom.

Poziv za pridruživanje Odboru za mir označava novu fazu u američkoj rehabilitaciji Lukašenka, dok Sjedinjene Države nastavljaju pregovore o daljnjim oslobađanjima zatvorenika i normalizaciji odnosa.

tportal
