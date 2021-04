Je li Pavičić Vukičević sa Šostarom odigrala 'dupli pas': Za prijedlog maski na otvorenom znala je još u četvrtak ujutro?

U srijedu kasno poslijepodne - do smrti Milana Bandića zamjenica gradonačelnika, a sada vršiteljica dužnosti gradonačelnice Zagreba i kandidatkinja za novu gradonačelnicu – Jelena Pavičić Vukičević sazvala je konferenciju za novinare na kojoj je objavila da će preuzeti dužnost čelnice Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, dužnost koju je dotad formalno obnašala druga Bandićeva zamjenica gradonačelnika - Olivera Majić

- Potpuno odbacujem takve teze. Užasno mi je žao, teško i neugodno što se sve to uopće dogodilo. Nije točno da sam sa Šostarom, kako vi kažete, odigrala dupli pas u svrhu skupljanja bodova pred izbore. Istina je da sam ujutro primila taj e-mail, ali sam ga postala svjesna tek popodne iza 16 sati. Naime, jučer sam, a što se i iz javno dostupnih izvora može vidjeti, imala sastanke i u devet ujutro i u pola deset, a nakon tog sastanka išla sam direktno u kombi Radio Sljemena na dogovor o emisiji. Do 11 sati sam bila tamo, a kombi je bio ispred Klovićevih dvora. U 11 sati ušla sam u Klovićeve dvore na konferenciju za medije na kojoj smo predstavili veliki europski projekt našeg Prirodoslovnog muzeja. Nakon toga sam od 12 do 16 sati imala, neću vam lagati, aktivnosti bitne u pripremi izborne kampanje. Tako je izgledao moj jučerašnji dan do 16 sati. I kada sam konačno sve to obavila, vidjela sam tek što je i kako je sve bilo. Ljudi su me počeli zvati, vidjela sam propuštene pozive, i tek tada sam postala svjesna zbog čega me zovu (zbog Šostarove najave nošenja maski na otvorenom, nap. a.) - rekla je kasno večeras za Jutarnji list Pavičić Vukičević.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za zdravstvo Zvonimir Šostar večeras je za Jutarnji list negirao bilo kakve dogovore s Pavićević Vukičević.

Nije negirao, međutim, da su primili zajednički e-mail u isto vrijeme, u srijedu u 9:53 sati ujutro, u kojem stoji cijeli popis novih mjera, ali ne može potvrditi, kako kaže, da je Pavičević Vukičević taj e-mail vidjela i pročitala u to vrijeme. Također, insinuacije da su njih dvoje, u poznatoj Bandićevoj maniri, odigrali tzv. “dupli pas”, Šostar decidirano niječe.

- To nije istina! To što netko na tome inzistira je, odmah vam mogu reći, potpuna glupost. Sa zamjenicom gradonačelnice sam se telefonski čuo tek taj dan navečer. Kratko smo razgovarali i tu nema ništa sporno. Ona je šef i nije napravila ništa što nije unutar njezinih ovlasti, sve je okej – kaže Šostar.

Naime, primjedbe i kritike koje je Pavičević Vukičević iznijela na račun novih mjera, nekoliko sati nakon što je on objavio, među ostalim, da su maske na otvorenim prostorima obvezne, Šostar sada ocjenjuje “dobrima”.

- I ja sam poslije mislio da smo možda malo ishitreno izašli s tom mjerom. Tako da je reakcija Jelene bila dobra – zaključio je u razgovoru za Jutarnji list.