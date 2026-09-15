Javila se polusestra opečenog dječaka u Zadru: 'Sustav je kriv, oni su sve znali'

Polusestra tvrdi da se tragedija mogla izbjeći da je Centar za socijalni rad evidentirao majku i poduzeo mjere nakon njihovih prijava

U požaru stana u Zadru teško je ozlijeđen trogodišnji dječak. Vatrogasci su ga pronašli samog u stanu, a nakon početne obrade u Općoj bolnici, prebačen je u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti. Liječnici kažu da je u teškom stanju, ali stabilno. Za to vrijeme se doznaje kako je obitelj bila pod nadzorom Centra za socijalni rad te da je otac htio preuzeti skrbništvo nad trogodišnjakom. Izgleda da u tome leži odgovor kako je dijete te dobi moglo ostati samo u pogibeljnoj situaciji. Polusestra opečenog dječaka, Simona Zrilić, opisala je za RTL Danas što se događalo te večeri. "Kad sam zapravo čula što se dogodilo, da je izbio požar i da je moj braco u toj situaciji, odmah sam reagirala i nazvala njegovog oca i sve, sad da ne idem u detalje. Zapravo sam ovdje najviše da kažem da je sustav zakazao. To se ne bi desilo da Centar za socijalnu skrb nije kriv. Oni su krivi najviše", ispričala je, a potom objasnila zašto to misli.

'Oni su sve znali' Istaknula je da su CZSR u posljednjih godinu dana često zvali, ali i da su se, unatoč tome, događale opasne situacije koje ukazuju na zanemarivanje djeteta. "Mi smo njih zvali, oni su sve znali. U godinu dana se dogodio još jedan ružan slučaj, zaboravila je dijete i ostavila ga samog pokraj ceste gdje ga je mogao udariti auto. Mi smo nakon toga obavijestili Centar, nitko ništa nije mogao reagirati", dodala je. Smatra da se ova nesreća mogla spriječiti. "Ovo se ne bi desilo da su oni evidentirali nju, da su oni bili u kontaktu često s njom, da su obilazili, gledali kako se ona ponaša prema djetetu, kakvu ona s nama ima komunikaciju. Ne mogu sad ulaziti u to da oni moraju gledati s kim se ona druži, ali bi trebali baš zbog naše situacije, jer oni sve znaju. Mi nismo od jučer što se ovo sad desilo, mi smo ovdje godinama", zaključila je Zrilić.

Obitelj pod nadzorom Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić potvrdio je u utorak da je obitelj dječaka iz Zadra koji je teško stradao u požaru u stanu bila u sustavu socijalnopravne zaštite, no rekao je da ne može reći je li jedna od mjera bila izuzimanje djeteta od majke. Ministar Ružić istaknuo je kako samostalni sektor za inspekcijske poslove Ministarstva pribavlja svu potrebnu dokumentaciju i da će nakon toga i izvida slijediti postupci. “Poznavajući sustav, uvijek kad su u pitanju prava djece, postupa se vrlo oprezno i one okolnosti koje su meni trenutno poznate upućuju na to da se nikada ne može postići puna prevencija, ali bude vam žao kad se bilo što dogodi, da niste reagirali u smislu sprječavanja”, rekao je ministar.