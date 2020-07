Japanski grad Yamatu zabranio istodobno hodanje i gledanje u mobitel

Japanski grad prošli je tjedan zabranio naviku koju viđamo diljem svijeta - hodanje s očima prikovanim za mobitel

Čini se da neobična zabrana ima široku podršku građana, mladih i starijih. I premda zasad nije propisana kazna, rijetko tko je krši.

'Često sam ranije viđao ljude koji hodaju istodobno gledajući u svoj mobitel. Ne obraćaju pažnju na stvari oko sebe. Stariji ih ne mogu izbjeći', kaže 64-godišnji Kenzo Mori. 'To je kao ovisnost. Izgledaju kao da ne mogu prestati', dodao je.

I tinejdžerica Arika Ina slaže se da to može biti opasno. 'No ne mislim da treba uvoditi zabrane. To bi trebala biti stvar opće pristojnosti'.

Istraživanje japanske telekomunikacijske kompanije NTT provedeno prije nekoliko godina pokazalo je da pješaci zureći u mobitel gube 95 posto vidnog polja.

Tvrtka je provela računalnu simulaciju koja ukazuje što bi se dogodilo kada bi 1500 ljudi prelazilo ulicu ispred tokijskog kolodvora Shibuya, najužurbanijega pješačkog prijelaza u svijetu, i istodobno gledalo u svoje mobitele. Rezultati su pokazali da dvije trećine pješaka ne bi prešlo na drugu stranu bez incidenta, međusobnog sudaranja ili pada.