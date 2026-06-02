Japanci odlučili 'sustavno uništiti' medvjede: Opet su napali i ozlijedili četiri osobe

Japansko je Ministarstvo zaštite okoliša otkrilo da je lani u više od 230 napada ubijeno 13 osoba. Zbog učestalih napada prošle je godine u prefekturi Akita reagirala i vojska. Nedavno su, pak, medvjedi viđeni u zapadnim predgrađima Tokija
Četiri osobe ozlijeđene su u napadu medvjeda u jednom naselju u japanskoj Fukushimi. Taj napad samo je nastavak niza susreta ljudi i divljih životinja u toj zemlji. Naime, tamošnje je Ministarstvo zaštite okoliša otkrilo da je lani u više od 230 napada ubijeno 13 osoba, piše Associated Press.
Policija i vatrogasci dobili su dojavu iz čeličane Fukushima da je crni medvjed napao dvojicu njihovih zaposlenika. Potom je u krugu druge tvrtke ozlijedio trećeg muškarca, a zatim je napao i stariju ženu iz susjedstva. Svo četvoro je ozlijeđeno, s time da je žena pretrpjela "umjerene" ozljede, dok su radnici prošli s lakšim ozljedama.
Kako medvjed nije uhvaćen, na terenu su policajci naoružani dugim štapovima. Zbog incidenta su zatvorene dvije škole, a nastava je prebačena online.
Plan za upravljanje populacijom
Lani je zbog napada medvjeda u prefekturu Akita poslana vojska. Ondje su medvjedi u kratkom vremenu napali 60 ljudi, pri čemu je četvero ubijeno. Naime, u tom dijelu Japana je populacija medvjeda porasla, dok je s druge strane sve manje stanovništva, uglavnom starijih i neiskusnih u lovu.
Japanska je vlada procijenila da u toj zemlji živi 57.800 medvjeda, zbog čega je usvojen plan upravljanja populacijom medvjeda s naglaskom na njihovo sustavno uništavanje. U roku od pet godina trebalo bi biti aktivirano 2500 ljudi za kontrolu populaciju medvjeda, dok će se broj zamki udvostručiti.
Osim plana, vlasti su pojačale kampanju podizanja javne svijesti, pozivajući planinare i lovce gljiva da provjere obavijesti o viđenjima medvjeda i izbjegavaju aktivnosti na otvorenom u rano jutro i navečer, kada su medvjedi najaktivniji.
Resorno je ministarstvo izdalo i priručnik s uputama što činiti pri susretu s medvjedom. Koliko je situacija ozbiljna govori i činjenica da su nedavno medvjedi viđeni u zapadnim predgrađima Tokija.