Japanci odlučili 'sustavno uništiti' medvjede: Opet su napali i ozlijedili četiri osobe

Četiri osobe ozlijeđene su u napadu medvjeda u jednom naselju u japanskoj Fukushimi. Taj napad samo je nastavak niza susreta ljudi i divljih životinja u toj zemlji. Naime, tamošnje je Ministarstvo zaštite okoliša otkrilo da je lani u više od 230 napada ubijeno 13 osoba, piše Associated Press.

Policija i vatrogasci dobili su dojavu iz čeličane Fukushima da je crni medvjed napao dvojicu njihovih zaposlenika. Potom je u krugu druge tvrtke ozlijedio trećeg muškarca, a zatim je napao i stariju ženu iz susjedstva. Svo četvoro je ozlijeđeno, s time da je žena pretrpjela "umjerene" ozljede, dok su radnici prošli s lakšim ozljedama.

Kako medvjed nije uhvaćen, na terenu su policajci naoružani dugim štapovima. Zbog incidenta su zatvorene dvije škole, a nastava je prebačena online.