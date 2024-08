Napadi divljih životinja na ljude u stalnom su porastu: Evo zašto napadaju

Kako su tenzije između ljudi i divljih životinja sve veće što zbog širenja ljudske populacije, a što zbog nedostatka resursa uzrokovanih klimatskim promjenama, napadi na ljude mogli bi postati učestali, što bi moglo dovesti do dugoročnog ometanja napora za očuvanje prirode i njezinih divljih stanovnika, prenosi BBC . Sukob ljudi i divljih životinja već je rezultirao desetkovanjem populacije vukova u Europi i Sjedinjenim Državama te izumiranjem podvrsta tigrova na južnoj hemisferi.

One životinje koje prepoznaju čovjeka kao sredstvo za dobivanje hrane spadaju u neku drugu kategoriju, mada su takvi slučajevi jako rijetki. Više se radi o ljudima koji su se jednostavno u pogrešno vrijeme našli na pogrešnom mjestu i životinjama koje jako dugo nisu jele. A kako se one sve više oslanjaju na ljudsku hranu koju mogu pronaći u kampovima ili kantama za smeće, sve manje nas izbjegavaju . Gubitak tog instinktivnog odgovora na strah stavlja ih u više situacija u kojima bi mogle imati bliske i neugodne susrete s ljudima, što često rezultira time da jedna strana nastrada, a u većini deblji kraj izvuku životinje.

Prvi od njih podrazumijeva napade temeljene na njihovoj urođenoj agresiji, što se odnosi na ženke koje štite svoje mlade ili životinje čiji je cilj zaštititi izvor hrane. Ovakvi se napadi često mogu izbjeći sve dok se ljudi drže podalje od tih životinja, njihove hrane i njihovih mladih, iako se može dogoditi da slučajno zalutaju - u potpunom neznanju da se nalaze na teritoriju na kojem one čuvaju svoje najmilije i hranu.

Penterianijevo istraživanje pokazuje i da su napadi velikih životinja u stalnom porastu od 1950. do 2019. godine, a za to postoji nekoliko ključnih razloga. Posljednjih desetljeća napori za očuvanje divljači i oporavak njihove populacije pokazali su se prilično učinkovitima.

Nakon provođenja nebrojenih istraživanja svih vrsta napada životinja u razdoblju od 75 godina, Penterianijev tim vjeruje da ih se gotovo pedeset posto moglo izbjeći samo da su ljudi reagirali drugačije . Studija iz 2017. godine, kojoj je također suautor, otkrila je da rizično ponašanje u blizini velikih zvjerki povećava vjerojatnost napada. Prema njoj, dva najčešća rizična ponašanja odnose se na roditelje koji ostave djecu da se igraju bez nadzora i šetnju sa psom koji nije na uzici. Čak 66 posto napada kojota uključuje psa, a ne čovjeka. Rivalstvo između kojota i pasa je stoljetno i šetači to trebaju imati na umu.

Predatorski napadi ili oni povezani s grabežljivcima prilično su rijetki i čine samo 17 posto napada na ljude u Sjevernoj Americi od 1955. godine, a taj kontinent poznat je po raznoraznim predatorskim vrstama. Razlog za nemile napade je to da je čovjek promatran kao plijen i lovi ga se kao bilo koju drugu životinju. Nedavni susret s planinskim lavom rezultirao je ubijenim 21-godišnjakom i njegovim teško ozlijeđenim bratom u okrugu El Dorado u Kaliforniji. Bio je to prvi predatorski napad koji je ta država vidjela u posljednjih dvadeset godina.

Klimatske promjene skraćuju zimu i smanjuju snježni pokrivač na sjevernoj hemisferi, što bi moglo uzrokovati to da medvjedi prekinu zimski san prije nego što hrana na koju se obično oslanjaju, kao što su insekti i flora, bude široko dostupna. Dok se sjeverni teritoriji zagrijavaju i led se topi u područjima kao što je Arktik, polarni medvjedi se također kreću u područja nastanjena ljudima u potrazi za hranom.

Stručnjaci vjeruju da klimatske promjene također igraju ulogu u eskalaciji napada zvijeri na ljude, ali tu korelaciju još treba istražiti. Resursi postaju sve rjeđi i više ograničeni, a životinje i ljudi dolaze u sve češći kontakt, što samo znači da bi ovakvih slučajeva moglo biti sve više . Naprimjer, došlo je do porasta napada lavova u zapadnoj Indiji tijekom suše jer su se i oni i ljudi oslanjali na iste izvore vode.

Vjerojatnost neželjenih susreta čini se da je veća u zemljama s niskim prihodima, onima kojima dominiraju golemi ruralni krajolici i obradivo zemljište. U tim su područjima populacije životinja veće i rasprostranjenije jer se ljudi koji tamo žive oslanjaju na poljoprivredu i stočarstvo za život. Ovo preklapanje staništa priprema teren za opaku petlju sukoba između ljudi i životinja, što bi moglo rezultirati mnogo većim brojem smrtnih slučajeva životinja nego ljudi jer bi nasilje u obliku ili osvetničkog ili preventivnog ubijanja zvijeri postala jedina opcija za uzgajivače stoke da se izbore što za svoj život, a što za život svoje stoke.

Stručnjaci odlučno kažu da uklanjanje životinja nije rješenje. Kada to postane glavna reakcija, može dovesti do naglog pada populacije i prijetnje od izumiranja, kao što je bio slučaj sa sivim vukovima u Sjedinjenim Državama prije 1960. godine. Postoje načini i mjere koji se mogu poduzeti da bi se to uspješno izbjeglo.

Kako izbjeći napad

Za početak treba bolje razumjeti životinje u našem okruženju i njihove potrebe. Stručnjaci predlažu da za kampiranje ponijeti torbe za hranu i sprej za medvjede u slučaju susreta, a psi trebaju biti na uzici da ih ne bi namamili.

Postoje i neke općenite smjernice za sprječavanje napada. Važno je držati se u grupama od najmanje troje ljudi i što je više moguće bilo bi poželjno izbjegavati provoditi vrijeme vani tijekom izlaska ili zalaska sunca jer su životinje tada najaktivnije.

Stručnjaci navode da bi ovakve preventivne mjere trebale spriječiti napad na čovjeka, ali čak i ako se on pokaže neizbježnim, još uvijek možete poduzeti korake da bi se izbjegle ozljede.