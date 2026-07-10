Japan u visokoj pripravnosti zbog tajfuna Bavi: Otkazuju se letovi, stvaraju zalihe hrane

Tajfun Bavi u petak ujutro približavao se otočju Sakishima, udaljenom japanskom arhipelagu u blizini Tajvana, s najjačim stalnim vjetrovima od 162 kilometra na sat, zbog čega su stanovnici počeli osiguravati svoje domove i trgovine.

Zrakoplovne kompanije otkazale su desetke letova u toj regiji, uključujući i letove predviđene za subotu.

Na otoku Ishigaki, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u otočju Sakishima, stanovnici su počeli stvarati zalihe, ispraznivši police s instant rezancima u lokalnim supermarketima. Zatvorene su i neke javne plaže, obalni parkovi te lokalni trajektni terminal.