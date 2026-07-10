razorna oluja

Japan u visokoj pripravnosti zbog tajfuna Bavi: Otkazuju se letovi, stvaraju zalihe hrane

I.V./Hina

10.07.2026 u 07:10

Dio stanovnika japanskog grada Guangfua privremeno je utočište pronašao u crkvi
Dio stanovnika japanskog grada Guangfua privremeno je utočište pronašao u crkvi Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
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Velik i snažan tajfun Bavi približio se u petak udaljenom otočju na jugozapadu Japana, zbog čega su vlasti upozorile na olujne vjetrove, obilne oborine, odrone i poplave u oluji koja bi mogla biti jedna od najrazornijih u tom području posljednjih godina

Tajfun Bavi u petak ujutro približavao se otočju Sakishima, udaljenom japanskom arhipelagu u blizini Tajvana, s najjačim stalnim vjetrovima od 162 kilometra na sat, zbog čega su stanovnici počeli osiguravati svoje domove i trgovine.

Zrakoplovne kompanije otkazale su desetke letova u toj regiji, uključujući i letove predviđene za subotu.

Na otoku Ishigaki, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u otočju Sakishima, stanovnici su počeli stvarati zalihe, ispraznivši police s instant rezancima u lokalnim supermarketima. Zatvorene su i neke javne plaže, obalni parkovi te lokalni trajektni terminal.

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Zaštitne mreže protiv vjetra, kao i prozori oblijepljeni ljepljivom trakom, mogli su se vidjeti na brojnim poslovnim objektima diljem Ishigakija, istaknuli su iz Reutersa.

U susjednom Tajvanu financijska tržišta bila su zatvorena, a u velikom dijelu sjevernog i istočnog dijela otoka obustavljen je rad. Gradske vlasti Taipeija postavile su punktove na kojima stanovnici mogu preuzeti vreće s pijeskom za zaštitu od mogućih poplava.

Ne očekuje se da će tajfun Bavi izravno pogoditi Tajvan, ali će od petka navečer donijeti vrlo obilne oborine. Nakon toga trebao bi zahvatiti kinesku obalu i postupno slabjeti.

Tajvanske zrakoplovne kompanije otkazale su sve letove predviđene za subotu iz glavne međunarodne zračne luke Taoyuan pokraj Taipeija.

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