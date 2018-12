Jandrokoviću je uredu da HDZ-u bivši Milanovićevi suradnici omogućuju većinu: Dobro se osjećam

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u intervjuu za Novu TV odgovarao je na pitanja o vladajućoj većini, rekordnom broju saborskih prebjega te o aferi SMS i ostavci Vlade Galića

'Mi smo krenuli u suradnju s Mostom, no ta suradnja se pokazala nemogućom i tada smo ušli u koaliciju s HNS-om i to je zapravo većina, a ovo što se događa iznad, HDZ na to nema puno utjecaja', napomenuo je Jandroković.

'Zastupnici odlaze iz redova SDP-a nezadovoljni politikom gospodina Bernardića i idu u klub Milana Bandića ili u HNS, tamo gdje im je najprirodnije. Mi smo formirali većinu na 78, otišao je kolega Zekanović i ostali smo na 77 i možemo mirno funkcionirati na brojci od 77. Ostalo je odabir tih ljudi. Pa zar zaista mislite da mi možemo reći nemojte glasati za prijedloge Vlade', upitao je Jandroković.

'To je odluka tih ljudi, a što se tiče HDZ-a, ponavljam HDZ je formirao većinu na 77. Nismo formirali na 75 pa doveli nekoga, već smo formirali većinu na toj brojci', ponovio je. Jandroković je komentirao i fenomen Milana Bandića, koji skuplja saborske zastupnike, kao pokemone, kako bi Vlada imala većinu, usprkos činjenici da su Jandroković i Bandić dva svijeta, odnosno vatra i voda.'

'Formirali smo većinu na 77 zastupnika, no zanimljivo je da nitko ne komentira slučaj u Primorsko-goranskoj županiji gdje je zastupnica Živog zida prešla kod župana Komadine i podržala proračun, no to nitko ne dovodi u pitanje i ne propituje. Zašto je to tako? Sumnja se na slučaj Zagreb, a nitko ne sumnja na slučaj Rijeka', tvrdi predsjednik Sabora.