Jandroković: Zbog smrtnog slučaja, ministra poljoprivrede izglasat ćemo 11. veljače

"Tako da ćemo odgoditi glasovanje za prvi dan nastavka ove plenarne sjednice, a to je 11. veljače . I onda izabrati ministra poljoprivrede", dodao je predsjednik Sabora Jandroković.

Glasovanje je trebalo biti sutra, no odgođeno je zbog smrtnog slučaja u obitelji saborske zastupnice Branke Martinčev-Juričev , odnosno zbog sprovoda koji je sutra. Izašao sam u susret molbi zastupnice i odgodio sam glasovanje, rekao je Jandroković u razgovoru sa Sanjom Rabuzin u emisiji Hrvatskoga radija "S Markova trga".

Podsjetio je kako je u tijeku sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj premijer Andrej Plenković predstavlja kandidata za novog ministra poljoprivrede, Davida Vlajčića (DP).

Jandroković vjeruje da će Odbor dati pozitivno mišljenje o prijedlogu da Vlajčić bude novi ministar te da će potom biti potvrđen na plenarnoj sjednici.

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro (Domovinski pokret), koji je aktivirao svoj saborski mandat, prije nekoliko dana rekao je da svoj glas uvjetuje smjenom čelnika Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, a Jandroković na to odgovara kako vjeruje da je parlamentarna većina stabilna. "Vjerujem da je stabilna parlamentarna većina, da će se kroz razgovore i dogovor sve riješiti, kao što je to bilo i do sada i da u utorak imamo novog ministra poljoprivrede", rekao je.

Dabrine navode medijima prokomentirao je kako interesi HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) nisu uvijek identični, no da, kao koalicijski partneri, razgovaraju.