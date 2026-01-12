šef nato-a

Jandroković Ruttea upozorio na potencijalnu destabilizaciju JI Europe

V. B./Hina

12.01.2026 u 20:00

Mark Rutte i Gordan Jandroković
Mark Rutte i Gordan Jandroković Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Gordan Jandroković je u ponedjeljak primio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, kojem je "posebno" skrenuo pozornost na potencijalnu destabilizaciju jugoistočne Europe, istaknuvši važnost Saveza u suzbijanju drugih aktera na tom području, objavio je ured predsjednika Sabora u priopćenju

"Jandroković i Rutte razgovarali su o sigurnosnoj situaciji na prostoru jugoistoka Europe, pri čemu je predsjednik Hrvatskoga sabora posebno ukazao na zabrinjavajući potencijal destabilizacije ovoga područja te na važnost uloge NATO-a i Europske unije u suzbijanju utjecaja drugih međunarodnih aktera", ističe se u priopćenju.

Sugovornici su se složili da je s obzirom na promjene u globalnom sigurnosnom okruženju potrebno nastaviti ulagati u jačanje europskih obrambenih kapaciteta i industrija.

Što se same Hrvatske tiče, ustvrdili su da njen geostrateški položaj i infrastrukturni kapaciteti predstavljaju "značajan doprinos ostvarivanju ciljeva Saveza, ponajprije u pogledu osiguravanja ključnih opskrbnih pravaca, jačanja energetske sigurnosti te unapređenja vojne mobilnosti i otpornosti".

Jandroković je glavnom tajniku NATO-a prenio da Hrvatska prati geostratešku i vojnu situaciju te unapređuje svoje obrambene potencijale, rekavši da je prošle godine uložila više od dva posto BDP-a u hrvatski obrambeni sektor, od čega trećinu u modernizaciju.

"Hrvatska će nastaviti povećavati izdvajanja za obranu kako bi ona dosegla razinu od pet posto BDP- do 2035. godine", sukladno odluci donesenoj na NATO summitu prošle godine, kazao je Jandroković prema priopćenju.

Također, predsjednik Sabora je na sastanku ponovo potvrdio hrvatsku potporu za Ukrajinu, poručivši da je Hrvatska i dalje spremna Ukrajini prenositi iskustvo stečeno u Domovinskom ratu, a "osobito u području humanitarnog razminiranja, procesuiranja ratnih zločina, veteranske skrbi te mirne reintegracije okupiranih teritorija".

