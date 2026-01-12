Jandroković Ruttea upozorio na potencijalnu destabilizaciju JI Europe

"Jandroković i Rutte razgovarali su o sigurnosnoj situaciji na prostoru jugoistoka Europe, pri čemu je predsjednik Hrvatskoga sabora posebno ukazao na zabrinjavajući potencijal destabilizacije ovoga područja te na važnost uloge NATO-a i Europske unije u suzbijanju utjecaja drugih međunarodnih aktera", ističe se u priopćenju.

Sugovornici su se složili da je s obzirom na promjene u globalnom sigurnosnom okruženju potrebno nastaviti ulagati u jačanje europskih obrambenih kapaciteta i industrija.

Što se same Hrvatske tiče, ustvrdili su da njen geostrateški položaj i infrastrukturni kapaciteti predstavljaju "značajan doprinos ostvarivanju ciljeva Saveza, ponajprije u pogledu osiguravanja ključnih opskrbnih pravaca, jačanja energetske sigurnosti te unapređenja vojne mobilnosti i otpornosti".