Milanović otkrio o čemu je razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a

'Teme sastanka održanog u Uredu predsjednika Republike bile su: financijsko izdvajanje za obranu i opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske i potreba da to izdvajanje osigura i veće obrambene sposobnosti; zatim situacija u Ukrajini i mogućnosti rješenja i okončanja rata, te sigurnosna situacija u hrvatskom susjedstvu', navedeno je u priopćenju.

Uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea na sastanku su bili viša zamjenica voditelja Ureda glavnog tajnika Kadri Metspalu, glasnogovornica Allison Hart, zamjenica voditelja Ureda glavnog tajnika Inga Wegner, predstavnica Odjela za politička i sigurnosna pitanja NATO-a Margaux Viseur i vojni asistent glavnog tajnika potpukovnik Heinric van Vlokhoven.