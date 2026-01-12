Plenković pričao o Rutteu, dotakao se i vruće teme izbora sudaca: Mi smo dali recept drugima

Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Nakon sjednice izjavu daje premijer Andrej Plenković

Posjet glavnog tajnika NATO-a Hrvatskoj, rekao je, obilježio je vrlo sadržajan razgovor i posjet našoj eskadrili višenamjenskih borbenih aviona na Plesu. 'Rutte je imao priliku vidjeti i razgovarati sa našim pilotima, sa zapovjednicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, s onima koji upravljaju bespilotnim letjelicama, s pilotima Crnog jastreb. U svakom slučaju, jedna demonstracija operativnog prelaska sa istočne na zapadnu tehnologiju i flotu te velikih ulaganja u Hrvatsku vojsku u naša tri mandata'. Rekao je, prenosi HRT, da su raspravili i postignuća u provedbi izdataka za obranu u zadnjim preraspodjelama na sjednici Vlade u 2025. godini

'Ukupan proračun Ministarstva obrane je iznad 1,5 mlrd. eura, ukupna izdvajanja za obranu koja su prihvatljiva po kriterijima NATO-a su 1,931 mlrd. eura, čime smo izdvojili 2,08% BDP-a za obranu i na taj način ispunili kriterije koje su sukladno preuzetim obvezama u NATO-u. Tih 2,08%, oko 34%, postoje još za modernizaciju, što znači ulaganja u nove tehnologije i opremu'. Istaknuo je i razgovore o podršci koju Hrvatska daje Ukrajini, bilo bilateralnim paketima pomoći, bilo kroz aktivnosti u okviru NATO-a. 'To ćemo činiti i dalje, da pomognemo Ukrajini. Vrijednosti cijele slobodne Europe brane se na ratištu u Ukrajini', rekao je. Rekao je da je na sjednici tema bila i turizam, s čijim su rezultatima izrazili zadovoljstvo. 'Naglasili smo važnost vođenja računa o cjenovnoj politici u 2026. s određenim kretanjima na konkurentskim mediteranskim tržištima', kazao je. Kazao je i da ih je ministar Branko Bačić izvijestio o načinu i odabiru tvrtke koja će ukloniti Vjesnikov neboder, a cijeli proces treba biti gotov do travnja ove godine. Tema je bila i priprema za sastanak koalicije, sjednicu Vlade. Ustavni suci Komentirao je i povezivanje izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Rekao je da je to politički stav stranke. 'Više je nego jasno u proteklim mjesecima po izjavama zastupnika oporbe, prije svega SDP-a, da ne postoji istinska namjera oporbe da se izabere potpuni sastav Ustavnog suda. To je sasvim jasno bilo već i pri izboru deset sudaca prošle godine, dakle njihove izjave, poput one, gospodina, čini mi se, Bauka da više vrijedi jedan ustavni sudac nego sto sudaca Vrhovnog suda', rekao je.