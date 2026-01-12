Plenković pričao o Rutteu, dotakao se i vruće teme izbora sudaca: Mi smo dali recept drugima

Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Nakon sjednice izjavu daje premijer Andrej Plenković
Posjet glavnog tajnika NATO-a Hrvatskoj, rekao je, obilježio je vrlo sadržajan razgovor i posjet našoj eskadrili višenamjenskih borbenih aviona na Plesu.
'Rutte je imao priliku vidjeti i razgovarati sa našim pilotima, sa zapovjednicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, s onima koji upravljaju bespilotnim letjelicama, s pilotima Crnog jastreb. U svakom slučaju, jedna demonstracija operativnog prelaska sa istočne na zapadnu tehnologiju i flotu te velikih ulaganja u Hrvatsku vojsku u naša tri mandata'.
Rekao je, prenosi HRT, da su raspravili i postignuća u provedbi izdataka za obranu u zadnjim preraspodjelama na sjednici Vlade u 2025. godini
'Ukupan proračun Ministarstva obrane je iznad 1,5 mlrd. eura, ukupna izdvajanja za obranu koja su prihvatljiva po kriterijima NATO-a su 1,931 mlrd. eura, čime smo izdvojili 2,08% BDP-a za obranu i na taj način ispunili kriterije koje su sukladno preuzetim obvezama u NATO-u. Tih 2,08%, oko 34%, postoje još za modernizaciju, što znači ulaganja u nove tehnologije i opremu'.
Istaknuo je i razgovore o podršci koju Hrvatska daje Ukrajini, bilo bilateralnim paketima pomoći, bilo kroz aktivnosti u okviru NATO-a.
'To ćemo činiti i dalje, da pomognemo Ukrajini. Vrijednosti cijele slobodne Europe brane se na ratištu u Ukrajini', rekao je.
Rekao je da je na sjednici tema bila i turizam, s čijim su rezultatima izrazili zadovoljstvo.
'Naglasili smo važnost vođenja računa o cjenovnoj politici u 2026. s određenim kretanjima na konkurentskim mediteranskim tržištima', kazao je. Kazao je i da ih je ministar Branko Bačić izvijestio o načinu i odabiru tvrtke koja će ukloniti Vjesnikov neboder, a cijeli proces treba biti gotov do travnja ove godine. Tema je bila i priprema za sastanak koalicije, sjednicu Vlade.
Ustavni suci
Komentirao je i povezivanje izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Rekao je da je to politički stav stranke. 'Više je nego jasno u proteklim mjesecima po izjavama zastupnika oporbe, prije svega SDP-a, da ne postoji istinska namjera oporbe da se izabere potpuni sastav Ustavnog suda. To je sasvim jasno bilo već i pri izboru deset sudaca prošle godine, dakle njihove izjave, poput one, gospodina, čini mi se, Bauka da više vrijedi jedan ustavni sudac nego sto sudaca Vrhovnog suda', rekao je.
Naglasio je da je jasna politička pozicija i stajalište vladajuće stranke pa i parlamentarne većine da se ubrzanja procedura imenovanja i preostala tri sudca Ustavnog suda i izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.
'Mi smo s ovakvim potezom dali recept drugim političkim strankama kako da se dođu do rješenja', rekao je. Kazao je da ih je iznenadila reakcija Udruge sudaca.
'Ne vidim ni jedan razlog da Udruga sudaca reagira na nešto što je isključivo u nadležnosti političkih stranaka. Hrvatski sabor je taj koji bira predsjednika Vrhovnog suda. To što vam predsjednik predlaže samo dio procedure, ali u konačnici odluku donosi parlamentarna većina. Zanima me je li bilo takvih reakcija kad je predsjednik Zoran Milanović kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda prošle godine. Ovo što smo mi odlučili nije sporno, ovo je rješenje', rekao je.
Naglasio je da sastav Ustavnog suda treba reflektirati u orijentacijskom svjetonazorskom smislu poruku hrvatskih birača i hrvatskih građana koja je izražena na izborima za Hrvatski sabor 2024. godine.
'Sabor je takav kakav je, parlamentarna većina je takva kakva je. Za razliku od ljevice, mi ta načela poštujemo. Nama ne pada na pamet da blokiramo imenovanje sudaca Ustavnog suda', rekao je Plenković.
Kazao je da su u poziciji da žele riješiti i Vrhovni sud i Ustavni sud.
'Ne kao trgovina, nego kao legitiman, racionalan, dobro elaboriran politički stav sa nuđenjem recepta rješenja. To nije trgovina, to nije percepcija, to nije utjecaj na pravo suđenje, nego politička poruka oporbi, jer smo diagnosticirali da oni ne žele birati ova tri suca Ustavnog suda, što mi smatramo da je loše. Neće pristati jer nije oportuno, a naš stav da želimo da se popune suci Ustavnog suda, ova tri, je precipiran kao trgovina. Ne funkcionira ta logika. Ne može nešto biti oportuno jer to nama nije u interesu, a ovdje je to trgovina. Ovo je stav. Legitiman, jasan, konstruktivan, nudi rješenje u potpunosti i u skladu sa ulogom parlamentarne većine da riješi pitanje koje se postavilo', kazao je.
O veleposlanicima: Nije to njegova dota
'Što se tiče diplomatskih misija, konzularnih ureda, ministarstvo je napravilo interni natječaj, napravili kriterije, predložili ljude, dobili smo s druge strane popis 23 osobe i 23 destinacije, ne ide to tako. Zašto bi mi pristali, na primjer, da netko koga Milanović predlaže, bude veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini ili u Francuskoj. Temeljem čega? Temeljem čega je to njegova dota, da baš on bira te destinacije jer si on to tako zamislio. Pa ne ide to tako. Mi smo samo rekli koncept. Mi smo rekli koji ljudi, dali smo sistemsko rješenje za upražnjeno mjesto', kazao je Plenković.