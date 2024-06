Jandroković: Prekinuli bismo rad Sabora i za kazališnu predstavu, ali su navečer

"Smatramo da je ovo dobra injekcija, ali premala za filmsku zajednicu u Hrvatskoj. A bila bih sretna da se prekine nekad neka rasprava i zbog velikih uspjeha koje hrvatski film i kultura imaju i jednake su sportu", poručila je zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin misleći na današnju pauzu u radu Sabora zbog utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na Europskom prvenstvu.

"Mogu vam reći da bi sasvim sigurno prekinuli i za kazališnu predstavu, ali znamo da su u večernjim satima", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a ministrica ga je pohvalila kao jednog od političara koji je najčešće u kazalištu.

Raukar Gamulin je dodatno pozvala Ministarstvo da mjeru potpore proširi na sve sektore i cjelokupno kulturno-umjetničko stvaralaštvo. "Filmski autori i radnici su potplaćeni i uskraćeni za iole normalne uvjete rada", naglasila je i upozorila da ćemo ostati bez vrijedne kulturne baštine ako se ne obavi hitna restauracija hrvatskog klasičnog filma na celuloidnoj traci.

S obzirom na to da se pohvalila povećanjem novčanih sredstava u dva mandata HDZ-ove vlade, SDP-ov Ivan Račan upitao ju je zna li koliko je u proteklih osam godina porasla cijena filmskih usluga uslijed inflacije i sve većeg izvoza.

"2012. SDP-ova vlada je zaboravila u proračun staviti sredstva za filmske poticaje. Kad gledamo kumulativnu inflaciju tih osam godina, ona je oko 25 posto, a mi smo povećali sredstva 147 posto. Svake godine, za razliku od SDP-a, smo kontinuirano povećavali sredstva za kulturu i audiovizualnu kulturu", odgovorila je ministrica.

"Ako država daje novac za određene projekte, onda postoji odgovornost države i HAVC-a kakvi će se snimati filmovi", kazao je Nikola Grmoja, koji se sa stranačkim kolegama zalaže za snimanje filmova koji bi u pozitivnom smislu prikazali Domovinski rat jer "takvog nema ni jednog".

Gamulin ga je prozvala za uplitanje u slobodu stvaralaštva, koja je, naglasila, zagarantirana Ustavom, a ministrica za neistine. "Kako je moguće da je najbolji film o Domovinskom ratu 'Harrisonovo cvijeće'? Naši klinci danas nemaju filmove o Blagi Zadri, Damiru Tomljanoviću Gavranu", uzvratio im je Mostov Marin Miletić.

"To da biste vi kontrolirali tko je snimao i prijavio kakav film, to je i javno dostupno. A to što uporno namjerno ignorirate sve filmove koji su snimljeni o herojima Domovinskog rata i navodite samo jedan, govori o vama, a ne o hrvatskoj kinematografiji", rekla je Obuljen Koržinek.

DP: Naglasak staviti na odgojne i domoljubne sadržaje

I zastupnici Domovinskog pokreta podržat će predložene izmjene, ali su istog stava kao i Mostovi te pozdravljaju ideju raspisivanja posebnog natječaja koji bi se ticao stvaranja domoljubnih djela, kazala je Ivana Mujkić, s tematikom Domovinskog rata.

"Sve opcije koje predstavljaju odgojne vrijednosti hrvatske obitelji i tradicije življenja moraju biti financirane, a to do sada nije bio slučaj. Vjerujem da će do drugog čitanja to biti uvršteno jer u protivnom ovaj Zakon baš ne bi bio ustavan", ocijenila je Dubravka Lipovac Pehar u ime Kluba DP-a, koji se zalaže za naglasak na "odgojne i domoljubne sadržaje, podršku lokalnim talentima, suradnju s dijasporom, poticanje inovacija, zaštitu tradicije, jezika i tradicionalnih vrijednosti, roditeljstva i dobrobiti djeteta".

I Klub SDP-a će podržati ove izmjene, no smatraju kako se tu radi "samo o zakrpi" i da je financijska kriza filmskog sektora daleko veća od onoga što se ovime dobija. "Lijepo je pohvaliti se povećanjem proračuna, no izostaje podatak da Hrvatska uopće ne zadovoljava vlastiti nacionalni program u minimalnoj proizvodnji", dodao je Račan.

Nezavisni Josip Jurčević je u ime svog Kluba kojeg dijeli s Hrvatskim suverenistima i strankom Pravo i pravda otvorio je temu korupcije u HAVC-u, a prijedlog izmjena doživljava, kako je rekao, kao "jednu vrstu crkavice".

Vesna Bedeković (Klub HDZ-a) pohvalila je namjeru dodatnog razvoja i osnaživanja kvalitete i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda. "Dodatnu pozornost trebamo posvetiti kulturi gledanja hrvatskog filma. Hrvatska je jaka sportska sila, ali jednako tako je i zemlja koja ima bogatu kulturu", dodala je HDZ-ova zastupnica.