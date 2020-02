Jandroković pohvalio Milanovića: 'Mislim da je to dobar početak'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je inaugiracijski govor novog predsjednika Zorana Milanovića ocijenio dobrim početkom njegova mandata, posebno istaknuvši potrebu suradnje na dobrobit Hrvatske

Jandrokoviću nije sporno što se Milanović opredijelio za minimalističku formu same inaugiracije i nepretenciozan govor. 'To je njegova odluka, on je predsjednik, dobio je povjerenje građana i to treba poštivati', istaknuo je.

Iako je često polemizirao s Milanovićem dok je bio premijer, Jandroković se sada nada korektnoj suradnju u kojoj će obojica zadržati svoje pozicije, poglede na život i politiku.