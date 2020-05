U emisiji '1 na 1' kod Romana Bolkovića, gostovao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

No, sada trebaju vrijeme da to zasjene, smatra Jandroković, dodajući.

'Krenuli su s difamacijama članova Stožera, i to na jedan vrlo ružan i neprimjeren način. Sjetite se slika iz Italije, Bergama. Mi smo imali ljude koji su prepoznali o kakvoj se bolesti radi i proveli smo mjere kao malo koja država u svijetu. Vlada je pokazala visoku razinu odgovornosti i jako dobru reakciju.'

Hrvatskoj treba nova parlamentarna većina kako bi s obnovljenim legitimitetom krenula u borbu prvenstveno s ekonomskim problemima, dodaje.

'U cijelom se svijetu očekuje kriza, neće biti lagano, zato je važno na čelu države imati kapacitirane, odgovorne i ozbiljne ljude. Ovo što se nudi iz oporbe ne djeluje mi ozbiljno', smatra Jandroković.

Smatra li da je podjela na "crvene" i "crne" zapravo farsa, a da je istinska podjela u hrvatskom društvu na one koji žele red i prosperitet i one koji su "metežnici".

'Svjetonazor jest temelj, tako bi barem trebalo biti. Bez svjetonazora nema politike, on je bitan jer daje čovjeku vrijednosti koje ga definiraju. No, ovakve situacije, situacije krize ne možemo riješiti samo svjetonazorom. Moramo imati znanje, odgovornost, poznavanje upravljanja, kriznog menadžmenta. Crta podjele ne treba biti svjetonazor kao što se često događalo na parlamentarnim izborima. S obzirom na složenost, moramo birati one koji mogu osigurati sigurnost, zdravlje, gospodarski prosperitet. Neće biti lako, dolazi razdoblje koje na razini cijeloga svijeta i EU-a govori da nas čekaju teži dani nego što su sada.'

Kada netko ne zna, onda pokušava sve to nadomjestiti agresivnošću, dodaje Jandroković, govoreći o "kaosu" kojemu smo svjedočili u ponedjeljak u Saboru.



Odgovorio je i na pitanje "čemu žurba oko izbora".

'Zbog obnavljanja demokratskog legitimiteta jer Vlada ulazi u zadnjih nekoliko mjeseci i nema više onu snagu i legitimitet kakav će imati nova Vlada. Zamislite pregovore sa sindikatima i poduzetnicima u jesen, a ako nemate političku snagu, nije to isto kao netko tko je na kraju mandata. Drugi i jaki argument, što se tiče epidemije stojimo jako dobro, na prste jedne ruke brojimo novozaražene već danima. Neću reći da će na jesen biti nove epidemije, ali ako sada imamo čistu situaciju, zašto riskirati da se možda na jesen niti ne mogu održati. Onda bi trebalo produljivati mandat parlamenta, a za to je potrebna dvotrećinska većina. Takav parlament ima krnji legitimitet.'

Dodaje da Stožer nije uzurpirao zakonodavnu vlast, dodajući da je to isto podvala dijela oporbenih stranaka. Ističe da je sve rađeno u skladu s Ustavom i zakonima. U protivnom bi, kako kaže, reagirao Ustavni sud.

'Pažljivo i pozorno je sve to rađeno, znajući da imamo neobične okolnosti. Građani su pokazali visoku svijet o tome kako se ponašati u ovakvim situacijama. Moramo biti građanima jer su se ozbiljno i odgovorno ponašali.'

Zagreb nismo zaboravili, dodaje, ističući da je prosvjed na Markovu trgu bio politička manifestacija.

'To su vodili predstavnici političkih stranaka i nevladinih udruga koji dolaze sa spektra krajnje ljevice. Vlada je poslala Zakon o obnovi grada Zagreba u javnu raspravu, a istovremeno je 141 milijuna kuna dano za sanaciju. Donesene je i odluka da se plati najam svima onima koji ne mogu živjeti u svojim domovima. Zakon će doći na red na početku idućeg zasjedanja. Da je sada donesen, ne bi bio dobro pripremljen jer se radi o složenom zakonu.'



Zašto je Hrvatski sabor pokrovitelj obilježavanja Bleiburga?

'Zato što je to jedna od najvećih tragedija hrvatskog naroda. Bleiburg je simbol, mi to nismo mogli obilježavati za vrijeme komunističke Jugoslavije. Oni su tajili da se to uopće dogodilo. Postoje interpretacije da je komemoriranje žrtvama pokušaj da se izmijeni slika o karakteru NDH. Uopće se o tome ne radi, već o komemoriranju žrtve. Tamo su ubijani vojnici, ali i civili. Bez suđenja, kršene su međunarodne konvencije, ljudi su ubijani, mučeni i bacani u jame...Mnogi ne znaju gdje su njihovi bližnji. To je zločin komunističkog sustava i režima.'

Hrvatska biskupska konferencija te Biskupska konferencija BiH donijele su odluku da će kardinal Vinko Puljić voditi misu u Bleiburgu, a onda su, s obzirom na koronavirus i da se nije mogla održati na Bleiburgu, onda je ona održana u Sarajevu.

'To nema nikakve veze s pokušajem rehabilitacije NDH. To vode oni koji ne žele govoriti o zločinu ili ga žele opravdati', smatra Gordan Jandroković.

Gordan Jandroković sudjelovat će u šestim parlamentarnim izborima.

'Najveće mi je iskustvo 2016. kada sam vodio izbornu kampanju. Vodio sam kampanju za lokalne, europske izbore. Posao glavnog tajnika je takav da je to dosta zahtjevan posao.'



O šansama HDZ-a, Jandroković kaže da vjeruju u dobar rezultat, vjeruje da će biti relativni pobjednici izbora.

'Vjerujemo da će građani honorirati ono što smo radili prije krize oko koronavirusa, imali smo izvrsne brojke. Vjerujem da će posebno honorirati izvrsno upravljanje državom u kriznoj situaciji.'



Od Zorana Milanovića očekuje da bude predsjednik svih građana RH, a govoreći o njegovoj ulozi u predizbornoj kampanji.

'Na određeni način on bira stranu te na diskretan način pokušava pomoći SDP-u. SDP nema čovjeka koji možete parirati Andreju Plenkoviću. SDP po meni ima čovjeka (Davor Bernardić) koji nije dorastao kao niti čovjek niti kao političar da se s time nosi. Nisam to slučajno rekao. Da biste bili premijer morate imati više od običnih političkih svojstava. Nešto što vas čini snažnim i odgovornim čovjekom. Ljudskost je također bitna da biste se mogli nosili s velikim izazovima i kako biste mogli upravljati državom. Nikoga ne želim uvrijediti, ali ja sam zadnjih dana meta oporbe. To mi na određeni način laska, pretpostavljam da sam im opasan, često razobličim njihove planove i ciljeve.'



Zašto Gordan Jandroković toliko "smeta" nekim ljudima, tako da se smišljaju nadimci, da ga se vrijeđa...?

'Teško je govoriti o samome sebi. Ja nemam većih ambicija od ovih koje sam ostvario. Prirodno je biti ambiciozan, ali isto je tako prirodno odrediti ciljeve i na njima ustrajati. Čovjek nije samo političko biće, ja sam i suprug, prijatelj, moj je život puno širi nego je to samo politika. Vjerojatno ti ljudi žele zatvoriti moja usta, onemogućiti moje političko djelovanje. Prema meni se ide džonom difamirajući me, a to mi se često događa. To nije ugodno, ali sam se s time naučio nositi. Čovjekova snaga je da se odupreš onom izazovu da budeš isti, da na provokaciju i uvredu odgovoriš istim načinom. Događalo se to i meni pa mi kasnije bude žao. Pokušat ću to više ne činiti.'



Na pitanje je li moguća velika koalicija, odlučno odgovara - ne.

'Nisu to opcije koje nas zanimaju. Smatramo da ćemo ostvariti relativnu pobjedu i pronaći partnere za formiranje Vlade i izbjeći povezivanje s SDP-om.'

Zar ne bi u slučaju drugoga vala, da se formira vlada nacionalnog spasa.

'Prvo treba vidjeti rezultate, za sada ne vidim potrebu za vladom nacionalnog jedinstva. Koji bi nama bili partneri u toj velikoj koaliciji? Ovi jučer ili danas, koji su pokazali s koliko se neodgovornosti odnose prema ozbiljnim pitanjima. Ja ih tamo zaista ne vidim.'

No, razmišlja li HDZ o koaliranju s Domovinskim pokretom Miroslava Škore?

'Tamo ima puno ljudi koji bi dobro mogli voditi ministarske resore. Recimo moj prijatelj Željko Pervan, Davor Dretar Drele, ističe Romano Bolković.

Pitanje je pomalo iznenadilo Jandrokovića.

'Poznajem i gospodina Pervana, znam i gospodina Dreleta. Ja s tim ljudima sam uvijek imao solidne interakcije, nismo se puno susretali u životu.'

Na pitanje bi li Drele mogao biti ministar, odgovara.

'Teško mi je o tome govoriti, ne poznajem ga dovoljno dobro. Ali da bi netko postao ministar mora ostvariti takav izborni rezultat da uopće dođe u konkurenciju. Ako dobije potporu građana, onda svatko može biti ministar. Takva je demokracija. Što se tiče Škore, još uvijek ne znamo tko će biti na listama. Ponavljam, izborni rezultat će kreirati ono što će se događati. Ne bih govorio unaprijed i ponavljam, ne bih nikoga podcjenjivao.'