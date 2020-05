Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je povodom obilježavanja 75. obljetnice Bleiburške tragedije, uz izaslanstvo predsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, položio vijenac u ime Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske kod Središnjeg križa na groblju Mirogoj.

"Žrtve su to zločina iz osvete, zbog ideologije su stradali poraženi vojnici, no i civil, maloljetnici. To je zločin o kojem moramo govoriti kako bi mlađe generacije znale što se događalo u Drugom svjetskom ratu i poraću. To je bio zločin komunističkog jugoslavenskog režima, 45 godina bila je strogo čuvana tajna što najbolje govori o tome da je počinitelje grizla savjest, bojali su se istine, žrtve su se bojale govoriti. Danas živimo hrvatsku slobodu i dužni smo se prisjetiti ljudi i pokloniti se žrtvama te osuditi zločin komunističkog totalitarnog režima", kazao je.

"Komemoriramo žrtvu, radi se o ljudima ubijenim bez suda, njihova su tijela bacana u jame, postoji obavezna moderne Hrvatske da se sjeća tih trenutaka i da osudi režim koji je to počinio. Obljetnica se održava na bleiburškom polju, no važno je obilježiti i druga mjesta poput Macelja ili Teznog, puno je masovnih grobnica po Hrvatskoj. Kao središnja manifestacija odabran je Bleiburg i to je u redu, no važno je reći da se moramo držati pravila i odbacujemo one koji bi obljetnicu željeli iskoristiti za političke svrhe i relativizaciju ustaškog režima", poručio je Jandroković.

O kampanji HDZ-a nije želio pretjerano govoriti, rekavši tek da će biti afirmativna i pozitivna.