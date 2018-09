Jandroković o stabilnosti većine: Uspješno smo brodili već godinu i pol dana, i tako ćemo i do kraja

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je su subotu kako je jasno da, kao vladajuća većina, žele stabilno funkcionirati i dalje te da su prioriteti snaženje institucija, gospodarski razvoj, jačanje solidarnosti u društvu i da od njih ne odustaju, unatoč većini koja je bila tanka od samoga početka, dobro je funkcionirala i tako će biti i dalje.

Na upit kakav je njihov osobni odnos i kako će izgledati njihov susret pobijedi li Milinović na unutarstranačkim izborima, Jandroković je odgovorio kako će izgledati normalno. "Pozdravit ćemo se, ne bih ovo prihvatio kao neke osobne obračune. Ovdje se radi o odstupanju od temeljnih načela HDZ-a, kao što smo već kazali. Šteta je što se to dogodilo jer nastojimo za razliku od ostalih političkih opcija cijelo vrijeme definirati stabilnost i ozbiljnost. Ovaj događaj nije tome pridonio tako da je počinjena šteta i žao mi je što se to dogodilo", dodao je Jandroković.

Na novinarsku konstataciju da javnost ipak nije sve znala s obzirom na to što je bivša potpredsjednica Vlade Dalić rekla pred USKOK-om i pitanje je li njemu u redu da laže pred Hrvatskim saborom, pred Povjerenstvom o broju sastanaka i o tome da li se sve znalo ili ne, Jandroković je rekao kako je ključni problem nastao je u trenutku, podsjetit ću ponovo, kada je utvrđeno da je Alix Partners angažirao tvrtku u kojoj je do trenutka preuzimanja pozicije povjerenika radio i povjerenik. Tada smo reagirali jer smo to smatrali nečim što nije primjereno i što je bacilo sjenu na jedan inače izvrstan proces koji je osigurao opstanak i Agrokora i hrvatskih dobavljača, pa i u velikoj mjeri utjecao i na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj. Dakle, to je bio problem, naglasio je Jandroković.

Insiunacijom je nazvao novinarsku tvrdnju da je to "sve znao" i premijer Andrej Plenković, a da se nije reagiralo. "Uopće nije tema iskaza ovo o čemu govorite sada, jer kada je u pitanju odabir podizvođača od strane Alix Partnersa o tome nisam vidio ni jedne jedine riječi. Ovdje je tema kako je došlo do zakona, što se događalo do donošenja zakona", ustvrdio je Jandroković.

Na novinarsko inzistriranje da je premijer Plenković prije rekao da nije znao sve korake, a ona (Dalić) navodi točno da je, Jandroković je odgovorio kako mu uporno želi nametnuti tezu za koju vi (novinar) smatrate da je točna. "Ja vam uporno odgovaram na ono što je po meni istina i kako sam ja ta događanja vidio. Dakle, postoji razlika između donošenja zakona i onoga što se dogodilo kada je Alix Partners odabrao podizvođača za kojeg smo smatrali da nije bilo u redu niti je pridonijelo tom procesu. Dakle, tada smo reagirali. O tome nema riječi u iskazu i tu je bio ključni propust", zaključio je Jandroković.

Broj sastanaka, s obzirom da ih je bilo jako puno, je li netko pogriješio u broju, to je meni manje bitno. Bitan je meritum, a tu ne vidim nikakav problem, naglasio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.