Jandroković o rukovanju Milanovića i Plenkovića: Predsjedniku Vlade vjerojatno je bilo neugodno

Četvero saborskih zastupnika u petak će o Zakonu o obnovi Grada Zagreba glasati putem video veze jer su ili pozitivni na koronavirus, ili se nalaze u samoizolaciji, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u razgovoru za RTL Danas. Osvrnuo se i na rukovanje premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, kao i na slučaj bivše državne tajnice Josipe Rimac

Oni svoje pravo ne moraju iskoristiti, oni koji žele uključit će se, kazao je i dodao da on osobno ne bi volio nastaviti tako raditi - ‘treba sačuvati neke običaje’.

Komentirajući rukovanje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića sinoć u Varaždinu, Jandroković se složio da to nije dobra poruka, osobito ne za učenike u školama.

'Predsjednik Republike uporno inzistira na rukovanju. Predsjednik Vlade to ne čini. Meni se učinilo jučer da je jednostavno, nakon što je predsjednik Republike više puta pružao ruku premijeru, i on odlučio da će dati tu ruku. Vjerojatno mu je bilo neugodno. Mogu ga shvatiti jer se i sam ponekad nađem u takvoj situaciji gdje neki ljudi inzistiraju na rukovanju. Ako to odbiješ, onda ispada da ih ne poštuješ. To nije tako, nego se jednostavno pridržavamo mjera. I postavljam pitanje, u prvom redu sada predsjedniku Republike: Kakvu poruku mi šaljemo djeci, koja idu u škole, od kojih tražimo da nose maske i da se suzdrže od fizičkog kontakta - znademo koliko je to teško, posebno za djecu i mlade - a da istovremeno čelni ljudi u državi uporno ignoriraju preporuke ili o maskama ili o fizičkom kontaktu', rekao je Jandroković.