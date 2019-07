Jandroković o Kovačevoj izjavi: Ono što je danas učinio diskvalificira ga za čelnika HDZ-a. To se ne radi

Predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković komentirao je rekonstrukciju Vlade i sukob između premijera Andreja Plenkovića i Mire Kovača, koji je u petak pozvao na rekonstrukciju HDZ-a

Osvrnuo se i na primjedbu Mire Kovača koji je u Saboru rekao kako HDZ-u treba rekonstrukcija.

'Prije svega, rekao bih da smo mi danas imali 82 glasa za naše ministrice i ministre. Dakle, vrlo stabilnu parlamentarnu većinu. Svi članovi i članice HDZ-a, naši zastupnici, glasali su za naše prijedloge. Što se tiče izjave gospodina Kovača, moje je mišljenje da ozbiljni političari ne rade takve stvari. Danas su HDZ, predsjednik Vlade i HDZ-a, naše ministrice i ministri, naše zastupnice i zastupnici vodili ozbiljne političke bitke s našim političkim suparnicima. Dakle, mi smo danas bili 100 posto angažirani u jednoj važnoj inicijativi, jednom važnom projektu izglasavanja novih ministara, rekonstrukciji Vlade', rekao je Jandroković, a na pitanje želi li time reći da Kovač nije ozbiljan političar odgovorio je:

'Ono što je on danas učinio, barem u mojim očima, ga diskvalificira za čelnika Hrvatske demokratske zajednice. To se ne radi. Kada tvoja vojska, kada tvoja politička obitelj, kada tvoja stranka vodi ovakve ozbiljne političke bitke moramo biti svi zajedno, svi skupa, a svoje osobne ambicije izražavat ćemo onoga trenutka kada za to dođe vrijeme. Dakle, u današnjem istupu, čini mi se da je svoje osobne ambicije stavio ispred interesa HDZ-a i, što se mene tiče, to je bio loš politički potez.'

'Može li on očekivati nekakve sankcije', pitala je novinarka.

'Mi smo demokratska stranka. Svatko ima mogućnost kandiranja. Nema nikakve dvojbe da se svatko može kandidarati, nemamo nikakvih problema s time. Ali, isto tako treba voditi računa kada se to čini. Ne vjerujem da će biti ikakvih sankcija, ali smatram da, kao glavni tajnik stranke, moram iznijeti ovu ocjenu jer znam da ima i drugih pretendenata na čelno mjesto. Mi ćemo za otprilike godinu dana imati unutarstranačke izbore. Svatko će se moći kandidirati i iskazati svoje ambicije i onda će biti vrijeme kada je to primjereno', rekao je i ponovio kako osobno nema ambiciju biti šefom stranke. Zadovoljan je kako je vodi Plenković.

'On je, zajedno sa svojim suradnicima, s Predsjedništvom, Nacionalnim vijećem, podigao stranku iz pepela. Mi smo 2016. godine srušili vlastitu Vladu i nakon toga pali na vrlo niske grane. Izborom predsjednika HDZ-a, uspjeli smo u vrlo kratkom roku konsolidirati stranku, pobijediti na izborima, stvoriti stabilnu parlamentarnu većinu, a čak i naši protivnici nam priznaju uspjehe na području gospodarstva, vanjske politike, korištenja europskih fondova', rekao je Jandroković koji ni rezultat na europskim izborima ne smatra porazom, nego pobjedom, 'ali ne onolikom kakvu smo očekivali'.

'Pobjeda je pobjeda. I 1:0 je pobjeda ako je važna', rekao je.