Banožić ne može prihvatiti pojam 'nekretninske mafije' jer se još nije s tim susreo

Premijer Andrej Plenković je na Odbor za gospodarstvo predstavio Marija Banožića kao kandidata za ministra državne imovine

'No mogu se složiti s tim da uistinu posljenjih 30 godina nije bio adekvatan odnos prema imovini Republike Hrvatske. Imamo puno toga što se koristi bez neke zakonske osnove. Smatram da prvenstveno treba poštovati interes Republike Hrvatske, a to je da uživao društveno dobro. Ako netko želi privatno upravljati, nema s tim problema, samo to onda treba staviti u jasne zakonske forme', kazao je Banožić.

Kao i na ostalim odborima na kojima je premijer Plenković predstavljao nove ministre i potpredsjednike Vlade, i na ovom se sukobio s SDP-ovcima.

Predbacio im je rezultate koje je imala Vlada Zorana Milanovića.