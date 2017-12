Jakovčić: Građanima treba reći istinu, Inu će kupiti Rosnjeft

Godinu dana je prošlo otkako je premijer Andrej Plenković najavio da će vratiti Inu u hrvatske ruke, no po tom se pitanju gotovo ništa nije pomaklo. Gost emisije Novi dan televizije N1 bio je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu IDS-ov Ivan Jakovčić, koji smatra da se oko Ine treba biti iskren prema hrvatskim građanima

'Mislim da građanima treba reći istinu - Rosnjeft, Rusi će kupiti Inu , ne znam zašto se nema hrabrosti reći to. Ako bude drugačije, odlično, ali ne znam otkud sredstva da se kupi Inu, a Ina više nije ono što je nekada bila, ne vidim nikakvog ogromnog strateškog odnosa da se zadužimo, izvjesno je da će Rusi biti vlasnici Ine', poručio je Jakovčić za televiziju N1.

Prokomentirao je i kako bi na to mogla gledati Europska komisija. 'Neće to biti baš blagonaklono gledano, ali ako nema drugog rješenja, EK će zažmiriti. Imamo ruskog vlasništva i to ne malom dijelu u raznim državama diljem EU. Ne vidim u tome nekakav neriješiv problem', rekao je Jakovčić.