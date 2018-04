Jača fronta protiv Plenkovića u samom vrhu HDZ-a, Brkić na Facebooku poslao snažnu poruku

Nakon što se politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier javno usprotivio politici aktualnog predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića vezano za Istanbulsku konvenciju, isto je danas napravio i potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić. U podužoj objavi na Facebooku indirektno je poručio Plenkoviću kako je na prvom mjestu narod, a tek onda 'europska obitelj'

Ostajem pri svim svojim ranije izrečenim stavovima i glasovat ću PROTIV ratifikacije Istanbulske konvencije', napisao je Brkić urbi et orbi na društvenoj mreži dan nakon saborske rasprave o ratifikaciji Istanbulske konvencije i dan uoči glasanja o toj temi u Hrvatskom saboru.

Apelira da se ne odričemo identiteta i suvereniteta te kaže da političari moraju slušati volju hrvatskog naroda.

Poručuje kako se protivi svakoj vrsti nasilja, no napominje kako Istanbulska nije dobar put za to. 'Ne trebamo nikakvu smjernicu izvana kako bismo potaknuli našu predanost pravdi i jednakosti u našoj Hrvatskoj. Hrvatska mora i može kroz svoje zakonodavstvo napraviti sve da se spriječi obiteljsko i svako drugo nasilje, a na to je obvezuje i Ustav. HDZ u svojim temeljnim postavkama i vrijednostima ima demokršćanstvo koje podrazumijeva zaštitu obitelji, braka i djece i nije mi prihvatljivo da se pod izlikom 'imaginarne zaštite', kakvu nudi Istanbulska konvencija, uvede rodna ideologija i dovodi u pitanje tradicionalne vrijednosti', poručuje.

Uz ovu objavu podijelio je pjesmu koju izvodi Meri Cetinić, 'Zemlja dide mog'.