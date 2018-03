Plenković poručio kako nema straha od osipanja unutar HDZ-a zbog Istanbulske konvencije

Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru te HDZ-ovi ministri s predsjednikom stranke Andrejom Plenkovićem na čelu bili su večeras u Breznici, u Varaždinskoj županiji, gdje su održali sjednicu na kojoj je glavna tema bila najavljena ratifikacija Istanbulske konvencije

Premijer Plenković rekao je odgovarajući prije sjednice na novinarsko pitanje je li dobio potporu političkih partnera, da su raspravili njihove prve inicijalne stavove o ratifikaciji Istanbulske konvencije i kako mu se čini da kod nekoliko političkih stranaka ili zastupnika ima određenih rezervi. 'One su istog ovog karaktera koji se stalno u javnosti plasira o nekakvim posljedicama rodne ideologije, a većina ostalih je vrlo jasno za. Mislim da smo u situaciji da su brojni zastupnici, pa i Vlada, pod određenim pritiskom aktivizma, međutim, ono što je potrebno svima u hrvatskom društvu, a to smo jasno rekli članicama i članovima naših partnera, to je da govorimo o meritumu stvari', izjavio je Plenković.

Istaknuo je kako, kad je riječ o Istanbulskoj konvenciji, treba govoriti o fenomenu nasilja nad ženama i fenomenu vrlo lošeg obiteljskog nasilja te da odredbe konvencije treba precizno iščitati. Rekao je da se radi o dokumentu međunarodnopravnog karaktera koji je usuglašen, otvoren za potpis i da je 28 zemalja stalo iza njega. Institut interpretativne izjave 'Smatram da on u svojoj biti, onako kako je napisan, ne sadrži problematične odredbe o kojima slušamo u javnosti. Ustrajat ću u tome da dokument pročitamo upravo onako kakav on je. Odgovorna smo zemlja, s odgovornom politikom i odgovornim institucijama, znamo gdje trebamo ići i znamo gdje pripadamo', rekao je Plenković i dodao da se onima koji imaju određenih rezervi može u argumentiranoj raspravi to objasniti. Istaknuo je i da postoji institut interpretativne izjave na konvenciju čiji sadržaj, po njemu, svima onima koji su donekle skeptični, rezervirani ili nepovjerljivi može omogućiti da uklone svoje sumnje. Premijer smatra da o Istanbulskoj konvenciji treba postići što šire suglasje i one koji ne vjeruju ili vide nešto problematično u ovoj konvenciji uvjeriti u suprotno. Što se tiče HDZ-a, Plenković je spreman na argumentiranu raspravu.