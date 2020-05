Prošla godina za hrvatsku vojnu industriju bila je najlošija u proteklih pet pa i više godina, piše u petak Večernji list

To izvješće uvijek je obavijeno tajnom jer se ne navode imena proizvođača i vrste proizvoda, no do sada je hrvatski izvoz oružja uvijek ovisio o poslovanju i prodaji karlovačkog giganta HS Produkta, koji čini više od polovice ukupnog hrvatskog izvoza oružja. Tako je bilo i rekordne 2016., kada smo izvezli oružja u vrijednosti od 224 milijuna eura, uglavnom stoga jer su Karlovčani te godine u SAD-u prodali rekordnu količinu od 575 tisuća pištolja, čime je Hrvatska čak izbila na treće mjesto dobavljača pištolja za SAD.

Toliki uspjeh temeljio se tada na strahu američkih građana koji su očekivali da će tadašnji predsjednik Barack Obama zakonski znatno otežati nabavu oružja, piše dnevnik. Čim je na čelo SAD-a došao Donald Trump, dogodio se zamjetan pad potražnje i prodaja je pala 20 posto.

Taj trend inače je dobro poznat HS Produktu, jer kada SAD ima republikanskog predsjednika, prodaje puno manje oružja nego kad je na čelu države demokrat, pa je i 2019. bila rekordno loša. Predsjednik uprave Željko Pavlin potvrđuje da im je u odnosu na 2018. promet više nego prepolovljen, iznosio je tek 340 milijuna kuna dok je za usporedbu u 2016. bio 921 milijun kuna.

'Na sreću u 2020. proizvodnja pištolja toliko nam je porasla da ćemo vjerojatno već u srpnju postići bolji rezultat nego cijele prošle godine', kaže Pavlin.

Pad oružja, međutim, nije vezan isključivo za HS produkt. U godinama kada smo izvozili više od 200 milijuna eura znatan dio odnosio se i na izvoz tzv. neperspektivnog oružja, iza čega se krio izvoz u Jordan i Saudijsku Arabiju, uz dogovor sa SAD-om. Uz to na ista mjesta izvozili smo i protuoklopne topove, rakete za VBR i ručne bacače granata, a sve zajedno u godišnjoj vrijednosti od 20 do 80 milijuna USD. U 2019. tog izvoza više nema, piše u petak Večernji list.