Izvanredna situacija u Čepinu: Općinari zaraženi, Općina zatvorena

Općinska je uprava Čepina zatvorena zbog proboja koronavirusa u njezine redove. Neće raditi daljnjih 14 dana s mještanima, potvrđuje načelnik Dražen Tonkovac, čiji je nalaz negativan. Čepin je najveće naselje, s površinom od 64,73 km², u Republici Hrvatskoj

'Svi su poslani kući, a Općina je platila testiranja. Zatvoreni smo još od utorka jer smo posumnjali da se virus uvukao u općinske prostorije dan prije. Naime, jedna je djelatnica šmrcala pa smo ju poslali kući, no virus se ipak proširio. Još će se neki zaposlenici testirati, pa ću uskoro imati dodatne informacije', rekao nam je Tonkovac.

'U općinskoj zgradi svi su naši djelatnici nosili maske cijelo radno vrijeme, prostor je redovito dezinficiran, posvuda su dezinficijensi za ruke i distanca je bila obvezna. Svakog tjedna dodatno dezinficiramo sve naše objekte i Općinu, čak smo i poštu dali dezinficirati, taj posao na naš nalog obavlja Pestrid. No, nažalost, sve to, očito, nije bilo dovoljno. Svi djelatnici koji nisu bolesni rade od kuće, umreženi smo, tako da Općina obavlja svoje poslove iako je zatvorena', kaže Tonkovac. Dodaje kako će se komunikacija Općine s mještanima do daljnjeg odvijati preko e-maila: opcina@cepin.hr.