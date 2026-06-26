Izrael i Libanon potpisali okvirni sporazum, detalje - ne otkrivaju

'Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak na putu prema obnovi libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, osiguranju trajnog i konačnog prekida neprijateljstava, omogućavanju našem narodu da se vrati u svoju zemlju i omogućavanju svim Libanoncima da žive u miru, sigurnosti i prosperitetu', rekla je Moawad.

'Zadovoljni smo da možemo objaviti okvirni sporazum' između Libanona i Izraela, 'uz posredništvo i potporu SAD-a', rekao je američki državni tajnik Marco Rubio uoči potpisivanja, dodajući da sporazum predstavlja 'okvir za trajni mir i sigurnost'.

Libanonska veleposlanica Nada Moawad i njezin izraelski kolega Yechiel Leiter potpisali su trilateralni dokument sa SAD-om u State Departmentu u Washingtonu.

Razgovori u Washingtonu uključivali su rasprave o prijedlogu da izraelske snage predaju dio teritorija koji su okupirale u južnom Libanonu libanonskoj vojsci.

Dužnosnik State Departmenta rekao je u četvrtak Reutersu da je Izrael pristao povući se s dijela tog teritorija, što su izraelski i libanonski dužnosnici porekli.

Sukob između Izraela i Hezbolaha izbio je kada je ta skupina otvorila vatru na Izrael 2. ožujka, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael napali Iran.

Napadi Hezbolaha izazvali su izraelske zračne i kopnene napade u kojima je u Libanonu ubijeno više od 4000 ljudi, a raseljeno više od milijun.

Broj poginulih Izraelaca u ovom krugu neprijateljstava s Hezbolahom uključuje najmanje 32 vojnika i četiri izraelska civila.

Hezbolah ne objavljuje brojke o poginulima u ratu. Reuters je 4. svibnja izvijestio da je u ratu ubijeno nekoliko tisuća njegovih boraca.

Izraelske snage bacale su u petak letke na Mansuri, grad na jugu Libanona, naređujući stanovnicima da ga napuste, izvijestili su libanonski državni mediji, što je prva takva naredba izdana otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hezbolaha.

Visoki libanonski vojni dužnosnik rekao je da je Izrael nedavno na taj grad proširio zonu koju okupiraju izraelske trupe u južnom Libanonu.