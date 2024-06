Izrael prihvatio Bidenov mirovni plan u tri faze: 'Nije dobar, ali...'

U intervjuu s britanskim Sunday Timesom, Ophir Falk, glavni Netanyahuov savjetnik za vanjsku politiku, rekao je da je Bidenov prijedlog "sporazum na koji smo pristali - nije dobar sporazum, no jako nam je stalo da se taoci puste, svi."

Prva faza plana zahtijeva primirje i povratak dijela taoca koje drži Hamas, nakon čega će u drugoj fazi strane pregovarati o trajnom prekidu neprijateljstava i tada će preostali taoci biti pušteni, rekao je Biden.

Biden je već zagovarao nekoliko prijedloga o prekidu vatre proteklih mjeseci, svaki sa sličnim okvirima kao i prijedlog koji je iznio u petak, no svi su propali. U veljači je rekao da se Izrael složio zaustaviti operacije do Ramazana, muslimanskog svetog mjeseca koji počeo 10. ožujka, no takvo primirje nikad nije realizirano.