Izrael napreduje u Libanonu: Francuska zatražila hitan sastanak u UN-u

Francuska je u nedjelju pozvala na hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a dok izraelske snage napreduju dalje u južnom Libanonu, nakon što su zauzele povijesnu znamenitost kao bazu za proširene napade na Hezbolah.
"Ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija", rekao je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot francuskoj televizijskoj postaji BFMTV.
Izraelska vojska upozorila je ranije u nedjelju stanovništvo na jugu Libanona da se evakuira, ubrzo nakon što je potvrdila da je zauzela utvrdu Beaufort, uporište iz 12. stoljeća koje služi kao baza i kontrola za okolno područje.
Barrot je kazao da je zatražio sazivanje Vijeća sigurnosti jer ovakav razvoj događaja predstavlja daljnju eskalaciju situacije.
Premda Francuska priznaje pravo Izraela na samoobranu od napada milicije koju podržava Iran, "ništa ne opravdava ovakav razvoj događaja", rekao je za informativni kanal.
To predstavlja ujedno i "tešku pogrešku", kao i kršenje međunarodnog prava, istaknuo je.