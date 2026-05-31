Izrael napreduje u Libanonu: Francuska zatražila hitan sastanak u UN-u

"Ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija", rekao je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot francuskoj televizijskoj postaji BFMTV.

Izraelska vojska upozorila je ranije u nedjelju stanovništvo na jugu Libanona da se evakuira, ubrzo nakon što je potvrdila da je zauzela utvrdu Beaufort, uporište iz 12. stoljeća koje služi kao baza i kontrola za okolno područje.