Izrael je prvi priznao nepostojeću državu: Čak se i Trump zapitao što je Somaliland

Tijekom posjeta Benjamina Netanyahua Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump je novinarima New York Posta otkrio da priznavanje Somalilanda nije na američkom dnevnom redu te se potom zapitao: "Zna li itko uopće što je Somaliland?"

Pomalo neočekivano, Izrael je postao prva država koja je priznala suverenost Somalilanda te time navukla bijes afričkih i arapskih zemalja.

Ograničeno djelovanje islamista

Somaliland je međunarodno nepriznata regija koja je proglasila svoju neovisnost od Somalije još 1991. godine. Ona obuhvaća teritorij nekadašnje istoimene britanske kolonije, uz gotovo sve oblike državnosti - institucije, vojsku, političke stranke.

Somalija taj predio i dalje smatra svojim teritorijem, zbog čega ne čudi što je njihov predsjednik Hassan Sheikh Mohamud rekao je na državnoj televiziji da će Somalija iskoristiti “sva dostupna sredstva” kako bi se diplomatskim kanalima suprotstavila, kako je naveo, izraelskoj agresiji, piše Deutsche Welle.

Ustav Somalilanda predviđa demokratski poredak temeljen na šerijatskom pravu, što znači da je islam dominantna religija. Unatoč povremenim napetostima, upravo to je politički najstabilniji dio Somalije, jer je ondje utjecaj islamističke skupine Al-Shabab poprilično ograničen.

No, takvo priznanje se ne može dati za njihovu ekonomiju, jer je riječ o vrlo siromašnoj regiji u kojoj većina stanovništva živi od stočarstva. Luka Berbera u Adenskom zaljevu i novčane doznake iz inozemstva pokretači su njihova gospodarstva.