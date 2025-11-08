TRAJE OFENZIVA

Izrael iz zraka napao Libanon, više ljudi ozlijeđeno

I.H./Hina

08.11.2025 u 12:52

Napetosti između Izraela i Hezbolaha
Napetosti između Izraela i Hezbolaha Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
Bionic
Reading

Dvoje ljudi je ubijeno, a još sedmero ozlijeđeno u subotu u izraelskim zračnim napadima na Libanon, prenose izvori iz te zemlje

Dva napada dogodila su se u razdoblju novih ofenziva Izraela koji tvrdi da gađa ciljeve libanonskog pokreta Hezbolah. U jednom od napada izraelski je dron pogodio vozilo na prometnici jugoistoka Libanona, pri čemu su ubijena dvojica braće, prenosi libanonska državna novinska agencija NNA.

vezane vijesti

Ranije u subotu izraelska bespilotna letjelica pogodila je drugo vozilo u blizini bolnice kod južnog grada Bint Džbeila, pri čemu je ozlijeđeno sedmero ljudi, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska još uvijek nije komentirala te napade. U četvrtak je objavila da je izvela niz napada na vojne ciljeve Hezbolaha na jugu susjedne zemlje.

Izrael je izveo zračne napade
Izrael je izveo zračne napade Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH

Tenzije između Izraela i Hezbolaha u proteklom razdoblju ponovno rastu usprkos krhkom primirju postignutom krajem prošlog studenog. Izrael uz podršku SAD-a traži potpuno razoružavanje libanonskog pokreta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA U DVA DIJELA

REPORTAŽA U DVA DIJELA

Zagrebačke tržnice se raspadaju: 'Sve je ovo naopako. Naplaćuju nam 25 eura što nosimo svoje vage'
BEZ INCIDENTA I POLITIČARA

BEZ INCIDENTA I POLITIČARA

Gomila policije, 'svetosavska ideologija' i 'Tito vampir': Koliko ljudi je bilo u Splitu i kakve su poruke poslali?
'VULGARAN NACIONALIZAM'

'VULGARAN NACIONALIZAM'

Srpsko kulturno društvo o napadu u Zagrebu: Nećemo ustuknuti, nismo ni prije

najpopularnije

Još vijesti