Izrael iz zraka napao Libanon, više ljudi ozlijeđeno

Dva napada dogodila su se u razdoblju novih ofenziva Izraela koji tvrdi da gađa ciljeve libanonskog pokreta Hezbolah. U jednom od napada izraelski je dron pogodio vozilo na prometnici jugoistoka Libanona, pri čemu su ubijena dvojica braće, prenosi libanonska državna novinska agencija NNA.

Ranije u subotu izraelska bespilotna letjelica pogodila je drugo vozilo u blizini bolnice kod južnog grada Bint Džbeila, pri čemu je ozlijeđeno sedmero ljudi, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska još uvijek nije komentirala te napade. U četvrtak je objavila da je izvela niz napada na vojne ciljeve Hezbolaha na jugu susjedne zemlje.