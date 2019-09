Izetbegović: Hrvatska se miješa u unutarnje stvari BiH i ponaša paternalistički

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine (SDA) optužio je u subotu Hrvatsku da se zajedno sa Srbijom miješa u unutanja pitanja njegove zemlje i prema njoj ponaša "paternalistički".

U govoru koji je održao pred sudionicima 7. kongresa SDA u Sarajevu Izetbegović je ustvrdio kako su u proteklim godinama Hrvatska i Srbija propustile priliku za katarzu u odnosima s BiH, a umjesto toga nastavili su relativizirati povijesne činjenice i miješati se u unutarnja pitanja a zabrinutost je iskazao i zbog toga što se dvije susjedne zemlje "intenzivno naoružavaju".

"Otvorena pitanja oko demarkacije granica nisu rješavana. Oba susjeda su nastavila trošiti vodne resurse BiH bez pravične naknade. Hrvatska, unatoč opetovanim zahtjevima Predsjedništva i Vijeća ministara BiH, nije vratila imovinu naših tvrtki vrijednu milijarde eura.

Počela je gradnja Pelješkog mosta kojom se zatvara izlaz BiH na otvoreno more zajamčen Konvencijom Ujedinjenih naroda. Presude za udruženi zločinački pothvat (Jadranku) Prliću i drugima, zatim Karadžiću i Mladiću, koje su sezale do Beograda i Zagreba nisu dovele do pokajanja i pijeteta prema BiH i žrtvama dva udružena zločinačka pothvata", kazao je Izetbegović dodajući kako je umjesto kajanja uslijedilo glorificiranje ratnih zločinaca i relativiziranje presuda koje su im izrečene.