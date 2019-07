Izbacivači na Zrću napali partijanere, sve je objavio britanski Daily Mail

Britanski Daily Mail javlja da su hrvatski 'izbacivači' na Zrću, nastojeći stati na kraj huliganima koji su bacali boce i druge predmete na sudionike Hideout festivala, s improviziranim oružjem napali partijanere koji su spas potražili u moru. Londonski dnevnik objavio je pritom 'uznemirujuće scene' s otoka Paga, omiljene destinacije mladih Britanaca u potrazi za zabavom

Partijaneri su počeli bacati razne predmete za vrijeme after partyja na popularnom festivalu elektronske glazbe na plaži u Novalju u subotu, piše danas Daily Mail .

Na snimci se vidi kako jedan muškarac bježi u more nakon što ga je izbacivač napao. Brutalan napad provodila je skupina izbacivača koji su izašli iz kluba i počeli redom tući one koji su se našli pred vratima, progoneći neke i do obale, piše Daily Mail.

Uz snimke objavljene na Twitteru, Britanac Jamie Robb piše da je ‘dobro vidjeti da se ljudi suprotstavljaju nasilju i batinama’. Scene je opisao kao ‘Treći svjetski rat’, a naveo je da su izbacivači jednu osobu odveli ‘iza scene’ i ondje se obračunali.