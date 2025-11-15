Iza užičkog i crnogorskog, ali ispred slovenskog: Na kojem je mjestu dalmatinski pršut?

Hrvatski pršut našao se među najboljih 20 na svijetu . Prema ljestvici poznatog gastronomskog vodiča TasteAtlas , prijestolje i dalje drži jamón 100 % ibérico de bellota iz Španjolske i Portugala s ocjenom 4,8 zvjezdica, drugi u svjetskoj konkurenciji jest jamón ibérico de bellota dok je treći jamón ibérico s ocjenama 4.76. Španjolski jamón serrano nalazi se na 7. mjestu, jabugo je na 9., jamón de Serón jest na 11. mjestu s ocjenom 4,5, a nešto slabije je rangiran dehesa de Extremadura, koji se našao na začelju ljestvice .

Uz španjolske pršute, najviše zastupljen je talijanski prosciutti, koji se našao na četvrtom (San Daniele), šestom (Parma), desetom (Culatello di Zibello), 18. (Toscana) i 19. (Modena). Ocjene im variraju od 4,6 do 4,4, a razlikuju se po regijama i kvaliteti. Pršuta imaju i Portugalci – njihovi presunti zauzimaju peto, 12., 13., 14. i 16. mjesto, a čini se da je razlika u nijansama jer su i oni ocijenjeni s visokih 4,7 naniže.

No, kako u svjetskoj konkurenciji stoji Hrvatska? Svi znaju da se možemo pohvaliti drniškim, krčkim, dalmatinskim i istarskim pršutom, poglavito tinjanskim, zar ne? Sušen na jadranskoj buri, pršut nam je važan dio gastronomske ponude, i to s razlogom. Među najboljih 20 na svijetu, dalmatinski je pršut na 17. mjestu s 4,4 zvjezdice.

Bolje od nas ipak je rangirana njeguška pršuta iz Crne Gore, koja se našla na osmom mjestu, dok je užička pršuta iz Srbije zauzela je 15. mjesto s ocjenom 4,5 zvjezdica. Treba ipak imati na umu da je ova rang-lista stvorena na temelju ocjena više od 100.000 korisnika, a pritom se sagledava okus, tekstura, proces izrade i dostupnost proizvoda.

S druge strane, drniški, dalmatinski i istarski pršut značajno su bolje ocijenjeni od slovenske, njemačke i belgijske inačice.