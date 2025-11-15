Iza užičkog i crnogorskog, ali ispred slovenskog: Na kojem je mjestu dalmatinski pršut?

Sušen na jadranskoj buri u zaleđu Dalmacije, pršut nam je važan dio gastronomske ponude, i to s razlogom. Sada se našao među 20 najboljih na svijetu, iza crnogorskog i užičkog, no ispred slovenske i belgijske inačice
Hrvatski pršut našao se među najboljih 20 na svijetu. Prema ljestvici poznatog gastronomskog vodiča TasteAtlas, prijestolje i dalje drži jamón 100 % ibérico de bellota iz Španjolske i Portugala s ocjenom 4,8 zvjezdica, drugi u svjetskoj konkurenciji jest jamón ibérico de bellota dok je treći jamón ibérico s ocjenama 4.76. Španjolski jamón serrano nalazi se na 7. mjestu, jabugo je na 9., jamón de Serón jest na 11. mjestu s ocjenom 4,5, a nešto slabije je rangiran dehesa de Extremadura, koji se našao na začelju ljestvice.
Uz španjolske pršute, najviše zastupljen je talijanski prosciutti, koji se našao na četvrtom (San Daniele), šestom (Parma), desetom (Culatello di Zibello), 18. (Toscana) i 19. (Modena). Ocjene im variraju od 4,6 do 4,4, a razlikuju se po regijama i kvaliteti. Pršuta imaju i Portugalci – njihovi presunti zauzimaju peto, 12., 13., 14. i 16. mjesto, a čini se da je razlika u nijansama jer su i oni ocijenjeni s visokih 4,7 naniže.
No, kako u svjetskoj konkurenciji stoji Hrvatska? Svi znaju da se možemo pohvaliti drniškim, krčkim, dalmatinskim i istarskim pršutom, poglavito tinjanskim, zar ne? Sušen na jadranskoj buri, pršut nam je važan dio gastronomske ponude, i to s razlogom. Među najboljih 20 na svijetu, dalmatinski je pršut na 17. mjestu s 4,4 zvjezdice.
Bolje od nas ipak je rangirana njeguška pršuta iz Crne Gore, koja se našla na osmom mjestu, dok je užička pršuta iz Srbije zauzela je 15. mjesto s ocjenom 4,5 zvjezdica. Treba ipak imati na umu da je ova rang-lista stvorena na temelju ocjena više od 100.000 korisnika, a pritom se sagledava okus, tekstura, proces izrade i dostupnost proizvoda.
S druge strane, drniški, dalmatinski i istarski pršut značajno su bolje ocijenjeni od slovenske, njemačke i belgijske inačice.