Franković raspalio po oporbi uoči prosvjeda za Liku: 'Prebrojimo i političke parazite'

‘Liku treba očistiti od smeća, a zbog svega što se tamo događalo svi odgovorni akteri zaslužuju doživotnu zatvorsku kaznu. Ni jednim promilom ne želim braniti osobe koje su počinile taj zločin protiv domovine’, napisao je Franković.

Poručio je da Liku treba očistiti od otpada te da odgovorni za ono što se ondje dogodilo moraju biti najstrože kažnjeni, ali istodobno je žestoko napao političare koji su najavili dolazak na prosvjed.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković oglasio se na društvenim mrežama uoči subotnjeg prosvjeda zbog ilegalno odloženog otpada u Lici.

‘Ličani će biti iskorišteni kao političko meso’

Franković tvrdi da je, nakon što je vidio tko sve poziva građane na prosvjed, zaključio da će okupljanje biti iskorišteno za političke obračune.

‘Kada vidim tko sve poziva na prosvjed, jasno mi je da će Ličani biti iskorišteni isključivo kao političko meso za Možemo i SDP. I Most se nada da će se nešto pronaći i za njih’, napisao je.

Osvrnuo se i na veliku medijsku pozornost koju prosvjed posljednjih dana izaziva.

‘Nema u Hrvatskoj medija koji ne poziva na prosvjed. Na portalima se odbrojavaju sati do njegova početka. Pišu se osobne biografije pokretača prosvjeda, a sve koji ne žele biti u koloni sa Sandrom Benčić i Sinišom Hajdašem Dončićem proglašavaju ‘ćacijima’’, naveo je dubrovački gradonačelnik.

‘Treba prebrojiti i političke parazite’

Franković je potom još žešće napao političare koji će se pridružiti prosvjednicima.

‘Osim broja prosvjednika, koji će se zasigurno pomno brojati, istodobno bi trebalo prebrojiti i političke parazite koji će prisustvovati prosvjedu. One koji bi preko otpada željeli ostvariti vlastite političke ciljeve’, napisao je.

Pozvao se pritom na izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je govorio o saborskom Odboru za zaštitu okoliša i mogućem opozivu Vlade.

‘Dakle, potpuno je jasno da njima zdravlje Ličana i zaštita Like nisu cilj. Njima je cilj rušenje Vlade, dok su Lika i Ličani samo sredstvo kojim bi taj cilj pokušali ostvariti’, tvrdi Franković.



Unatoč kritikama oporbe, Franković tvrdi da podržava same Ličane i njihov prosvjed. ‘I ja sam za Liku i Ličane. Podržavam prosvjed Ličana, apsolutno ga podržavam’, napisao je.

Na kraju je prozvao Hajdaša Dončića i otvorio pitanje otpada u Perušiću.

‘Ali zanima me hoće li Ličani pozdraviti ili izviždati Hajdaša Dončića zbog smeća u Perušiću?’, zaključio je Franković.