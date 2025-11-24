Iz prodaje se povlači jedna vrsta čokolade Milka: 'Odmah prestanite s upotrebom'

'Plaćeni iznos bit će vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa', izvijestili su iz trgovine Müller
Trgovina Müller obavijestila je danas na svojim stranicama svoje kupce da iz prodaje povlači čokoladu Milka karamela 100 grama.
Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH
Rok trajanja/šarža:
20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133
21.02.2026/OSV1252141
26.02.2026/OSV1252223
27.02.2026/OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233
Period prodaje: 2.7.2025 - danas
Razlog: moguća prisutnost stranog tijela (plastičnog materijala)
'Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müllerovoj poslovnici. Plaćeni iznos bit će vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa', izvijestili su iz trgovine.