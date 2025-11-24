javili iz Müllera

Iz prodaje se povlači jedna vrsta čokolade Milka: 'Odmah prestanite s upotrebom'

I.J.

24.11.2025 u 13:09

Čokolade u Mülleru
Čokolade u Mülleru Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
'Plaćeni iznos bit će vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa', izvijestili su iz trgovine Müller

Trgovina Müller obavijestila je danas na svojim stranicama svoje kupce da iz prodaje povlači čokoladu Milka karamela 100 grama.

Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH

Rok trajanja/šarža:

20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133

21.02.2026/OSV1252141

26.02.2026/OSV1252223

27.02.2026/OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233

Period prodaje: 2.7.2025 - danas

Razlog: moguća prisutnost stranog tijela (plastičnog materijala)

'Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müllerovoj poslovnici. Plaćeni iznos bit će vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa', izvijestili su iz trgovine.

