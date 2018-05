Iz Francka opet žestoko napali izvanrednu upravu Agrokora

Tvrtka Franck oglasila se u ponedjeljak priopćenjem u kojem ističe kako je prošlotjedna izjava Izvanredne uprave Agrokora u kojoj navodi da 'nema argumenata za tvrdnje Francka da nagodba zbog rješenja Visokog trgovačkog suda ne može biti postignuta u zakonom propisanom roku' tek 'neuspjeli pokušaj javnog opravdavanja za sve pogrešne odluke i netransparentnost odlučivanja kako izvanredne uprave tako i privremenog vjerovničkog vijeća, koji su rezultirali recentnim odlukama VTS-a i Trgovačkog suda u Zagrebu'

Tvrtka Franck upozorava cjelokupnu javnost da još uvijek nisu utvrđeni ni objavljeni iznosi tražbina za glasovanje, a da izvanredna uprava u svom poslovično navijačkom i pristranom stilu prejudicira da ta većina postoji jer navodi da 'načelni sporazum vjerovnika postignut 10. travnja ove godine ima podršku većine vjerovnika koja je potrebna za postizanje nagodbe'.

U Francku podsjećaju kako je Trgovački sud u Zagrebu svojim Zaključkom od 26. travnja ove godine pozvao izvanrednog povjerenika da u roku od petnaest dana dostavi u spis Suda očitovanje koliko je kojem vjerovniku podmireno tražbina 'budući da navedeno utječe na pravo glasa kod glasovanja o nagodbi'.

'Izvanredna uprava trebala je odavno i bez poziva Suda objaviti tablicu tražbina za glasovanje, ali to nije učinila jer bi na taj način dodatno delegitimirala trenutni sastav privremenog vjerovničkog vijeća. To i jest razlog zašto je Trgovački sud u Zagrebu istim Zaključkom pozvao izvanrednog povjerenika da predloži novog člana privremenog vjerovničkog vijeća umjesto trenutnog predstavnika malih dobavljača', stoji u priopćenju u kojem dodaju kako da je 'iz same izjave izvanredne uprave očito da zbog prekratkog roka nema realne mogućnosti za formiranje vjerovničkog vijeća kao legitimnog i reprezentativnog tijela vjerovnika te da postoji namjera da se privremeno vjerovničko vijeće nezakonito iskoristi za nametanje nagodbe po volji nekolicine vjerovnika'.