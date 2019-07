Ivo Sanader svoju je dionicu odradio, a prijatelji i bliski suradnici otkrivaju pozadinu: 'Pritisak me spasio da se kompletno ne urušim'

Punih deset godina prošlo je od jedne od najčudnijih konferencija za novinare u hrvatskoj političkoj povijesti i poteza koji se čak i u svjetskim okvirima proglasio bizarnim. Znamenito 'Ja sam svoju dionicu odradio i vrijeme je za nove ljude', koje je pred kamerama izgovorio dotadašnji premijer Ivo Sanader, izazvalo je valove čuđenja i spekulacija. Do danas nije objašnjeno zašto je uopće podnio ostavku

U to doba kolalo je više verzija: od tvrdnje da je bio svjestan strmoglavog pada BDP-a i 'banane' u kojoj se Hrvatska našla, preko navodne spoznaje da će - nakon što je službeno otvorena 'afera kamioni' - istrage uskoro prodrijeti do HDZ-a i njega samoga, pa sve do nejasnih objašnjenja da su ga na uzmak prisilili 'europski i svjetski centri moći', kao uvjet za hrvatsko približavanje Europskoj uniji. On sam naknadno je pokušao pojasniti da se povukao jer nije pristao na prodaju dijela hrvatskog teritorija u sklopu dogovora sa Slovenijom, što je mahom proglašeno neistinom.