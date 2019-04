Luka Bebić objasnio nam je zašto je sa Sanaderom i Mesićem pisao državnom vrhu: 'Je li to normalno?'

Bivši predsjednici države, Sabora i Vlade Stjepan Mesić, Ivo Sanader i Luka Bebić uputili su otvoreno pismo Kolindi Grabar Kitarović, Gordanu Jandrokoviću i Andreju Plenkoviću, u kojemu se ironično osvrću na činjenicu da nitko od njih nije bio pozvan na svečano obilježavanje desete godišnjice hrvatskog članstva u NATO-u

Hrvatska je uspješno prešla zahtjevan i dug put do članstva u najvećem svjetskom sustavu globalne sigurnosti. To je ostvareno svega 10-ak godina nakon Domovinskog rata. Bez sumnje, velik je to uspjeh mlade hrvatske države. Zemlja koja je još bila u fazi osnivanja i stabiliziranja temeljnih državnih institucija tako brzo postaje članicom svjetskog sigurnosnog sustava - NATO-a. Kakav je to veliki uspjeh Republike Hrvatske, i to, kako vidimo, bez državnog vrha. Što bi tek bilo da smo tada imali predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade RH?!', pitaju se Mesić, Sanader i Bebić.

Potom Grabar Kitarović, Jandrokoviću i Plenkoviću kurtoazno čestitaju obljetnicu članstva u NATO-u i izražavaju im želju da neće biti zaboravljeni u budućnosti.

Tportal je kontaktirao s jednim od potpisnika, bivšim predsjednikom Sabora Lukom Bebićem, koji kaže da može samo nagađati zašto pozivnica nije stigla i na njihove tri adrese.