Vrhovni sud očitao bukvicu Sanaderu: Osmislio je političku korupciju zbog svog beskrupuloznog bogaćenja

Vrhovni je sud napokon objavio presudu Ivi Sanaderu u slučaju Planinska koju su donijeli nakon trodnevnog vijećanja početkom travnja. Njihovom je odlukom Sanader u drugom stupnju osuđen na šest godina zatvora te u državni proračun mora vratiti više od 17 milijuna kuna

Podsjetimo, nakon odluke Vrhovnog sud, Sanader je odmah završio u pritvoru u Remetincu jer je osuđen na kaznu veću od pet godina što je granica za momentalno sprovođenje iza rešetaka.

No, njegovi odvjetnici su se žalili na pritvor jer do sada nisu uopće dobili presudu Vrhovnog suda niti je ona do danads objavljena.