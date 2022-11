Puljak žestoko priprijetio Vladi: Zbog raspodjele novca iz fondova EU-a žalit ću se Europskoj komisiji!

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak žestoko je kritizirao Vladu i ministricu regionalnog razvoja Natašu Tramišak zbog planirane alokacije iz europskih fondova za urbane aglomeracije u idućem sedmogodišnjem razdoblju

INSTRUMENT SURE

'Zbog ovakve odluke zatražio sam sastanak s ministricom Tramišak, no ona me nije primila jer nije imala vremena. Sastao sam se s ravnateljem odsjeka, no nisu mogli objasniti kriterije', rekao je Puljak i predočio računicu po kojoj su Zagreb i Split oštećeni:

'Kada podijelite alokacije novca prema broju stanovnika u gradovima koji su centri ovih aglomeracija, tada Zagreb dobije 104 eura po stanovniku, Split 342 eura, a nijedan drugi grad ne dobiva manje od 500 eura. Kada podijelite s brojem ljudi u tim aglomeracijama, tada Zagreb dobije 75 eura, Split 169 eura, Varaždin 185 eura, a nijedan drugi grad manje od 250 eura', rekao je splitski gradonačelnik.

U prethodnoj alokaciji ovih sredstava, namijenjenih upravo integriranim teritorijalnim ulaganjima i urbanim centrima, raspodjela novca pratila je broj stanovnika. Sada, tvrdi Puljak, kriteriji naprosto ne postoje.

U prethodnom razdoblju u splitskoj aglomeraciji financirana je izgradnja tehnološkog parka na Dračevcu, koja je upravo započela, zatim nabavka stotinu novih gradskih autobusa sa susjednim općinama i gradovima, uređenje biciklističke infrastrukture i slično. Za iduće razdoblje očekivao se znatno veći iznos, pogotovo jer su sredstva iz europskih fondova u cjelini značajno povećana.

Puljak je upitan je li razlog ovakvoj raspodjeli činjenica da je u Zagrebu i Splitu na vlasti oporba HDZ-u.

'Ne želim špekulirati o kriterijima za koje ne znam kakvi su, jučer smo otišli u Ministarstvo i tražili da nam to objasne. Matematičar sam i fizičar, a sredstva možete dodijeliti formulom pravedno za sve. Imate novac, postoji broj stanovnika, vrlo je jednostavno. Možete se odlučiti implementirati neke politike u slabo razvijenije sredine i da ćete ih malo više poticati, a meni je drago da je Pazin dobio 1600 eura po stanovniku, drago nam je da novac dobiju manje sredine i gradovi. Nismo protiv toga, dapače. Svi se trebaju razvijati, samo to treba biti pravedno. A ovo nam se ne čini pravedno, nego vrlo arbitrarno', kazao je Puljak.