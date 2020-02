Ivanić: Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske od BiH su nerealne

Mladen Ivanić, bivši član Predsjedništva BiH, gostujući u Nedjeljom u 2 na HRT-u, kazao je da je nerealno očekivati da će EU, SAD i Rusija dati neki novi koncept BiH

'To je neralno jer bi na to suglasnost trebali dati Hrvatska, Srbija i Turska. To se neće promijeniti narednih dvadeset godina', kazao je Ivanić dodavši da Republika Srpska ne komplicira stvari.

Smatra da vanjski igrači moraju reći da u BiH nema promjena ustavnog okvira u narednih 20 godina i da će onda s dnevnog reda nesatati teme koje su sada aktulne. Dodao je da uz to u politički život moraju doći političari koji će biti spremni na kompromis.