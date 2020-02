Palmer: Svi koji se priključe Dodiku riskiraju američke sankcije

Posebni predstavnik State Departmenta za zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je kako svi koji se budu priključili blokadi institucija BiH riskiraju sankcije SAD-a kakve su već nametnute srpskom lideru iz te zemlje Miloradu Dodiku te da se neće dopustiti paraliza državne vlasti

„Gospodin Dodik se i ranije ponašao na način koji je nedosljedan i nespojiv s Daytonskim sporazumom i on je zbog toga bio predmet američkih sankcija. Svatko tko se pridruži protudaytonskim stavovima riskira pokretanje takvog odgovora Sjedinjenih Država“, rekao je Palmer u intervju za Glas Amerike.

Ovaj dužnosnik State Departmenta reagirao je na posljednju krizu u BiH nastalu nakon odluke Ustavnoga suda BiH o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srpskoj što tamošnje vlasti odbijaju te su srpski dužnosnici započeli s blokadom rada državnih institucija.

Dodik je već pet godina na "crnoj listi" osoba kojima je zabranjen ulazak u SAD i zamrznuta imovina, a prije nekoliko dana američki veleposlanik u BiH Eric Gordon Nelson je poručio Dodiku kako bi mogle uslijediti i nove američke sankcije ukoliko se nastavi s blokadom državnih institucija. Palmer je poteze vlasti RS-a ocijenio ozbiljnom prijetnjom, te poručio kako Dodiku neće biti dopušten nastavak blokada.

„Svi moramo biti jasni, međunarodna zajednica kolektivno mora jasno staviti do znanja, da je to neprihvatljivo i da neće biti dopušteno da to opstane“, istaknuo je američki diplomat upitan o Dodikovim čestim opstrukcijama. Palmer je rekao kako Republika Srpska mora razumijeti da potezi srpskih vlasti sa sobom nose rizike i štetu europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.

Palmer je kritizirao i odluke Europskoga vijeća koje ranije nije otvorilo pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom što je po njemu poslalo i lošu poruku cijeloj regiji zapadnog Balkana. Pri tome je dodao kako bi obnavljanje europske perspektive u regiji zapadnog Balkana predstavljala 'alternativa etničkom nacionalizmu i da je Europa ta alternativa'. „U tom izboru i u tom napretku, oni će imati partnera u Sjedinjenim Državama“, istaknuo je Palmer.